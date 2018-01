Martin, král jednoprocentní

Minulý týden se stalo několik důležitých věcí. Vláda Andreje Babiše podala demisi, Martin Stropnický během dechberoucího vystoupení ve sněmovně připomenul, proč byl špatným ministrem obrany dbajícím jen o svůj mediální obraz, a Karla Šlechtová opět zdůraznila, co všechno před ní Stropnický neudělal, i když mohl a nejspíš i měl.

Jestliže se teď stále častěji ozývá, aby Šlechtová jako ministryně v kabinetu bez důvěry a teď už i v demisi o ničem nerozhodovala, sedět a psát předmluvy do knížek asi nebude. Nynější bezčasí může trvat ještě hodně dlouho. Zaměřit by se proto mohla na obranné výdaje a vylepšení jejich čerpání.

Podle posledních čísel a propočtů se totiž zdá, že resort se musí modlit, aby jeho loňský rozpočet vůbec přeskočil jedno procento HDP. Nejoptimističtější odhady dnes mluví pouze o 1,05 procenta. Nelichotivou situaci, která se opakuje několikátým rokem po sobě, způsobily nejen neutracené miliardy, ale i rostoucí český hrubý domácí produkt. Z toho důvodů je stále větší pohádkou, že by obranný rozpočet v roce 2020 činil 1,4 procenta HDP, jak se dohodlo v roce 2014 a jak s tím počítá Severoatlantická aliance.

Armádní nákupy drhnou:

Teď přicházejí minuty slávy pro Karlu Šlechtovou. Otevírá se prostor pro razantní zásah, díky němuž by mohla ukázat, v čem je lepší manažerka než její předchůdce. Za vyšperkování rozpočtu a jeho čerpání by jí určitě nezkritizoval ani jeden oponent.

Navíc po čtyřech letech, kdy ministerstvo obrany neustále rotovalo v počtech jak rezavějící sovětský radar na letišti a do centrály NATO dodávalo plánované křivky, které už v době odesílání z Prahy neplatily, by mohla uklidnit i české alianční spojence. Hry “my-nic-to-jen-to-HDP-strašně-rychle-roste” bylo dost.

Pokud se ovšem ministryně spokojí s vyjádřením, že procentuálně to sice nevypadá, ale meziročně obranný rozpočet stoupá, nic se nezmění. Takové vysvětlení v minulých letech používal i Martin Stropnický. A jak to skončilo? Nijak. Nic se nekoupilo, armáda a její technika jen o několik dalších let morálně zestárla.

Přečtěte si komentáře Ondřeje Stratilíka: