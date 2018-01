Umanutý jestřáb versus zdravá holubice

Pokud by se Česko ocitlo ve virtuální realitě a z Miloše Zemana se stal náčelník generálního štábu, díky jeho vizím z posledních pěti let je zřejmé, jak by se česká armáda proměnila. Ihned by nakoupila strategické drony, zaměřila se na produkty ruského zbrojního průmyslu, podporovala nekonečné diskuze o společném evropském vojsku. A na úkor policie by přejala ochranu státních hranic.

Ač jde jen o krátký výčet názorů Miloše Zemana, i z něj je jasné, že by se nejradši viděl jako útočný jestřáb, pro něhož představuje síla jediné řešení všech konfliktů a diskuze je zbytečná. Jenže stejně jako se vznášejí otazníky nad jeho zdravotní kondicí, je i jeho pohádková postava jestřába poněkud chromá.

Nejlépe to ilustruje Zemanova umanutost hraničící s úchylkou v dronech. Dlouhé roky - jak je zřejmé z jeho vystoupení a apelů - žil v představě, že česká armáda nemá žádný bezpilotní prostředek. A že až on generálům a důstojníkům otevřel oči. Přitom realita vypadá úplně jinak. České vojsko využívá drony stejně jako zahraniční ozbrojené složky.

O armádě čtěte také:

Když mu v poslední době došlo, že ho skutečnost předběhla, začal nabádat, aby drony provozovaly nikoliv pozemní síly, ale letectvo. Možná nastal čas konečně zjistit, k čemu bezpilotní technika slouží. Například v misích ji vojáci vypustí, aby ze vzduchu zkontrolovala terén, a až pak na prozkoumané území vyrazí hlídková patrola. Anebo v boji mohou pozemní síly díky dronu rychle zjistit postavení nepřítele.

Předpotopní názory Miloše Zemana zaráží především proto, že jako prezident má k dispozici několik poradců. S obranou mu pomáhá Vlastimil Picek, bývalý náčelník generálního štábu a ministr. Proč alespoň on nekrotí Zemanovy představy nebo ho nezásobuje fakticky správnými radami, je záhadou.

Jediný na Dnech NATO

A pak je tady Jiří Drahoš. Prezidentský kandidát, který ctí severoatlantickou vazbu a kooperaci Česka v rámci NATO, varuje před ruským vlivem na zemi (zvnějšku i zevnitř) a apeluje na rychlé dotažení velkých modernizačních projektů a vyhoupnutí obranného rozpočtu na dvě procenta HDP.

I když se třeba loni v září jako jediný uchazeč o Pražský hrad zúčastnil Dnů NATO v Ostravě, o jeho nazírání na obrannou a bezpečnostní politiku samozřejmě ještě nevíme tolik, jako o idejích Miloše Zemana. Všechno ukáže až praxe.

Nicméně podhoubí, z něhož Drahošovy vize klíčí, jej řadí spíše do umírněného tábora se zdravým a srozumitelným postojem. V případě Drahošova vítězství bude záležet i na tom, koho si vezme k ruce jako poradce. A nabídka bude. Zkusit oslovit může generála Petra Pavla, jenž během několika měsíců skončí v čele Vojenského výboru NATO.

Čtěte rozhovor s Jiřím Drahošem:

Vojáci své politické preference sice prezentovat nesmí, pro ministerstvo obrany ovšem podobná pravidla neplatí. A tak Karla Šlechtová v posledních dnech několikrát jasně sdělila, že její hlas patří Zemanovi. Sympatie jsou nicméně oboustranné - i díky jeho podpoře získala v současné vládě Andreje Babiše křeslo v čele obrany.

Pro samotnou armádu je však z dlouhodobého hlediska výhodnější vrchní velitel Jiří Drahoš. Ať už kvůli nepodceňování ruských schopností nebo minimální možnosti, že by prosazoval své osobní zájmy. Což třeba u Miloše Zemana v době hledání první české generálky neplatilo - ač je výběr věcí generálního štábu, prezident do něj výrazně promlouval.

A nejen tohle je důkaz, že zdravě uvažující holubice může být pro českou obranu a armádu větším přínosem než chromý a zahleděný jestřáb.

Přečtěte si komentáře Ondřeje Stratilíka: