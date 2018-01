Bude únor přelomový?

Budou to dva měsíce, co Karla Šlechtová úřaduje na obraně. Řeč je o 18. únoru 2018, na který je zatím naplánováno jednání aliančních ministrů v Bruselu. A nepůjde jen o zdvořilostní výlet, kde si úředníci a politici popřejí hezký nový rok. V centrále NATO se budou řešit detailní věci.

Jednoduše řečeno, každá země musí kromě schváleného plánu na zvyšování svého obranného rozpočtu představit i konkrétní modernizační projekty, které budou jasně provázané s výdaji a budou reflektovat obranné priority aliance.

Zkrátka už nepůjde o žádné vize a sliby, ale přehledný sumář toho, za co, kdy a kolik peněz jednotlivé armády utratí. Jaký materiál do Bruselu pošle Praha, není jasné. „Zatím jsem neviděl ani nástin takového plánu. Musím říct, že se opravdu těším na to, s jakým plánem Česká republika na jednání v únoru přijde,“ prohlásil loni 30. listopadu Petr Pavel, šéf Vojenského výboru NATO, v rozhovoru pro týdeník Euro.

I když českou delegaci povede Karla Šlechtová, s největší pravděpodobností zůstane odkázána na projekty, jež se zrodily ještě před jejím nástupem na resort. Ostatně těžko po ní chtít, aby za několik týdnů zvládla vytvořit tolik zásadní věci.

Únorová bruselská „ministeriáda“ proto bude především vysvědčením toho, jak obrana fungovala v uplynulých čtyřech letech. A už nepostačí tvrdit – jak se to loni dělo velmi často – že existuje jakýsi kalendář, podle něhož český obranný rozpočet v dohledné době vystoupá na 1,4, respektive 2 procenta HDP. Úředníci budou muset navíc představit sesumírovaný a časově ukotvený proces modernizace, z nějž bude zřetelné, kdy se podepíšou jednotlivé kontrakty a kdy nakoupená technika dorazí do armádních skladů.

Je jasné, že pro české obranné plánování nepůjde o nijak lehkou výzvu. Dochvilnost a plnění plánů představuje dost velký zádrhel. Ostatně stačí zmínit tolikrát ohraný a razantně zpožděný kontrakt na mobilní radary MADR nebo zamotanou diskuzi nad budoucností dělostřelectva.

Ale možná se všechno změní. Možná až tenhle strukturovaný modernizační plán – nad jehož dodržováním bude bdít i velení NATO – české vyzbrojování rozhýbe.

