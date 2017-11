Zaplnit poloprázdné posádky a posílit jednotky aktivních záloh. To byla po očistě Vojenského zpravodajství další z priorit Martina Stropnického. A letmý pohled do číselných grafů ukazuje, že se mu to povedlo. Na výcvik ročně nastupují dvě tisícovky nováčků, armáda posílila z 21 tisíc vojáků v roce 2014 na 24 tisíc letos. Daří se i jednotkám aktivních záloh, kde nyní slouží už 2117 lidí.

A tak i když si Martin Stropnický za příliš věcí pochvalu rozhodně nezaslouží, tady by měl jako dosluhující ministr obrany dostat alespoň diplom za účast. Pod detailnějším pohledem je totiž zřejmé, že přehánět to adorování není třeba.

Co se týče profesionálních vojáků, armáda pouze zintenzivnila probíhající nábor. Díky lepší ekonomické situaci se jí zvýšil rozpočet, a tak si mohla dovolit otevřít více tabulkových míst. Ostatně i tak si obrana „vylepšovala“ mandatorní hospodaření.

Atraktivitě služby v armádě nic neubrala ani slabá nezaměstnanost a neustálý boj firem o lidi – pracovat v ozbrojených silách s vidinou renty a kariérního postupu je pořád velkým lákadlem a pro mnoho lidí prestižní záležitostí.

I u posílení jednotek aktivních záloh je vliv Stropnického a jeho úředníků diskutabilní. Nová koncepce přinášející zvýšení odměn a další vylepšení dobrovolné služby vznikala už před rokem 2014. Ministr obrany tak dnes pouze sklízí díky svým předchůdcům.

Jestli byl Martin Stropnický skutečně dobrým personalistou, se ukáže až v příštích letech, kdy armáda bude muset dále posilovat, ale na trhu už nebudou vhodní uchazeči a jedinou možností bude přetahovat lidi z jiných bezpečnostních sborů. Ostatně generální štáb už nyní připouští, že množina adeptů se bude velmi rychle zmenšovat.

Velitelé počítali, že mladé muže a ženy do vojska přiláká moderní technika. Jenže s tím Stropnický příliš nepomohl.

A když proto v říjnu oznámil, že na Karlovarsku vznikne do čtyř let nové výcvikové středisko, aby se odlehčilo vyškovské akademii, nešlo o nic jiného než o značně ulítlou předvolební rétoriku. Však se někdy zajeďte do Vyškova podívat. Pokud by bylo dostatek instruktorů, klidně by tam zvládli ročně proškolit daleko víc než nynější dvě tisícovky nováčků.

