Asi už to zabalil. Nebo se na někoho naštval? Anebo si našel novou zálibu? Možných vysvětlení, proč se po volbách Martin Stropnický ztratil, může být milion. Jeho „vyvanutí“ ale zaráží především proto, že na poslední týdny svého úřadování si nechal téměř ty nejzásadnější věci.

Jednou z nich je personální průvan v čele generálního štábu. Tím, že Stropnický krátce před svým koncem na ministerstvu podepsal ukončení kontraktu Miroslava Žižky, spustil větší bouři než při generálském povýšení Lenky Šmerdové.

A jak informujeme v aktuálním vydání Eura, Stropnický musel nedobrovolně odsunout podpis nákupu izraelských 3D radarů za pět miliard. Pokolikáté už? Na obchodě mu přitom záleží, protože z resortu nechce odcházet jako ministr, za jehož éry se nerozběhla ani jedna modernizace.

Nejlepší by proto bylo, kdyby podivný vývoj v obou událostech okomentoval on sám. Jenže se ztratil. Na svůj twitterový účet, kde obvykle popisuje dění v armádě, napsal poslední příspěvek téměř před měsícem – 12. října. A nereaguje ani na novinářské dotazy.

Vysvětlit, proč se na podpis nákupu radarů čeká už jedenáct měsíců nebo z jakého důvodu nechal odejít Miroslava Žižku, by měl právě Stropnický. To on obě věci garantuje a nese za ně odpovědnost.

Možné je, že dosluhující ministr už je hlavou někde jinde. Andrej Babiš ohlásil, že v budoucí vládě se Stropnickým v čele obrany nepočítá a raději hledá odborníka.

Ono se dá chápat, že Martin Stropnický nechce řešit nepříjemné věci a svůj mandát už jen formálně doslouží. Pokud se však jednou rozhodl pro tuhle mrtvolnou pozici, neměl by už ani ve středu letět na zasedání NATO do Bruselu. Anebo tam taky nebude s nikým mluvit?

Pár desítek minut po vydání tohoto komentáře twitter Martina Stropnického ožil. Tiskové oddělení ministerstva obrany tam zveřejnilo jednu mediální reakci.

