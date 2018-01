Karlino novoroční poselství

Martin Stropnický odcházel z ministerstva obrany jako ten, kdo vybojoval, vykopal a položil cestu pro své nástupce. Alespoň tak se snažil v posledních týdnech roku 2017 vybarvovat svůj obraz. Jenže Karla Šlechtová tuhle jeho khaki auru velmi rychle rozcupovala.

Začalo to tím, když prohlásila, že všechny velké zakázky nechá auditovat. Na to má sice stoprocentní právo, ale přece jen takováhle blesková prohlášení působí pochopitelněji v situaci, kdy by resort přebírala po konkurenci, které nevěří a obává se dědictví ve složkách a skříních. Teď ovšem obrana stále zůstává pod dohledem Andreje Babiše. Zadostiučinění tak cítí dlouhodobobí kritici rozmarů a výkrutů Martina Stropnického.

Další zajímavý moment přišel 14. prosince 2017. Tedy přesně rok poté, co Martin Stropnický vyhlásil nákup izraelských radarů MADR, ale doteď není nic podepsané. „Nehodlám být jen podpisová náhrada. Buď byly důvody, proč nákup radarů MADR nepodepsal můj předchůdce, nebo jde jen o čas. Musím si vše ověřit,“ řekla Šlechtová Euru a dodala: „Především si zjistím všechny detaily ohledně zakázek.“

Zpozorněli tedy nejen ministerští úředníci, ale i zbrojaři usilující o co nejrychlejší dokončení strategických miliardových zakázek. Teď se totiž klidně může stát, že tendry, které ještě před několika měsíci vypadaly téměr hotově, se buď zastaví, vrátí o několik fází anebo rovnou restartují.

Ostatně že se něco skutečně děje, potvrzuje fakt, že většině nejvyšších ministerských úředníků byla přes Vánoce zrušena dovolená a pracovali i mezi svátky.

Ještě než si člověk začne dělat unáhlené závěry, je třeba nezapomenout, že ač Šlechtová i Stropnický fungují pod hlavičkou Babišova hnutí, kdovíjak velké sympatie mezi nimi nefungují. A že ministryně obrany i proto přistupuje a priori k jeho krokům rezervovaně.

Ať je to jakkoliv, vojsko musí doufat, že její „rozhlížení“ bude rychlejší než u Stropnického - ten po svém nástupu necitlivě na rok zastavil všechny rozjeté procesy a zpoždění se dodnes nedohnalo.

Zatím se zdá, že Karla Šlechtová bude rozhodnější. Už jen podle jejího „drajvu“ a přímého slovníku. Jenže takových bylo v minulosti taky několik a nakonec je zkostnatělé a setrvačné ministerstvo obrany stejně uspalo.

