Česko, Slovensko, Británie nebo USA jsou možnými původci látky Novičok, tvrdí Rusové

Skripal, bývalý plukovník ruské rozvědky GRU, který britské tajné službě MI6 vyzradil jména desítek ruských špionů v Evropě, se v britském Salisbury stal obětí chemického útoku spolu s dcerou Julijí. Podle dostupných informací probíhal vývoj armádního jedu Novičok v éře SSSR na území sovětského Uzbekistánu. List Kommersant nedávno napsal, že tuto nervově paralyzující látku vyvinuli pracovníci ruského Státního vědecko-výzkumného ústavu organické chemie a technologie (GNIIOChT) koncem 80. let minulého století.

Zacharovová ale tvrdí, že Sovětský svaz ani Rusko s jedem nemají nic společného. „Na území Sovětského svazu či v dobách jeho existence ani v éře Ruské federace nebo na jejím území se nikdy neprováděly výzkumy, jejichž skutečné nebo kódovací jméno bylo Novičok,“ prohlásila podle agentury Interfax mluvčí. Žádné takové jméno nebylo podle ní patentováno a nebylo ani využito „jako symbol, šifra nebo kód“.

Akce jménem COB: bývalý československý špion rozvířil britskou politiku

Ruským názvem podle Zacharovové odvádí Británie pozornost veřejnosti od složení otravné látky a od zemí, které její vzorky mají. „Jak dospěli k závěru o stopě související právě s Ruskem, když nám vzorky nepředali?“ zeptala se Zacharovová. „Vždyť tuto látku z logiky věci nemají, neměli by ji mít. S jakými vzorky ji u sebe srovnávali, aby učinili takový závěr? Vysvětlení se nabízí, možná dokonce nikoli vysvětlení, ale otázky: buď tedy mají vzorky, které ukrývají, nebo je to všechno od začátku do konce lež,“ zdůraznila.

Obvinění České republiky je nesmyslné a absurdní. Je dobře, že z naší země v reakci na spekulace zaznívá jednotné odsuzující stanovisko. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 17. března 2018

Na její prohlášení reagovali český ministr zahraničí Martin Stropnický a ministryně obrany Karla Šlechtová. Stropnický ho označil za standardní způsob, jak manipulovat informacemi a odvést pozornost. Šlechtová zdůraznila, že Česko striktně dodržuje mezinárodní úmluvu o zákazu, vývoji, výrobě a šíření chemických látek. Za nesmyslné a absurdní označil tvrzení ruské diplomacie také mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Rázné odmítnutí přišlo pak i ze Slovenska a ze Švédska.

Ředitel Vojenského výzkumného ústavu v Brně Bohuslav Šafář řekl, že otravné látky se v České republice vyrábějí výhradně pro laboratorní účely. Malé množství jich vyrábí i jeho ústav, ale má k tomu souhlas Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Řádově jde o gramy, takže podle Šafáře nejde o výrobu, ale spíše o „laboratorní přípravu malého množství“, kvůli otestování jejich vlastností.

Šafář vidí problém v tom, co se za Novičok označuje. „Nikde oficiálně nebylo řečeno, co je to za látku. Není to v žádné odborné literatuře, že zrovna tato látka je Novičok,“ uvedl.

