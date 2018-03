Zadržený Rus Nikulin nemá nárok na český azyl, potvrdil soud

„Bezprostřední a jedinou pohnutkou k podání žádosti (o azyl) byla snaha nebýt vydán. Jiný cíl jednání žalobce (Nikulina) dle názoru soudu vysledovat nelze,“ uvedla soudkyně Dana Černá. Nikulinův postup tak byl podle ní účelový a vnitro svým rozhodnutím nepochybilo.

Nikulina zadržela česká policie předloni v říjnu v Praze na základě amerického zatykače. Od té doby je ve vazbě na Pankráci. Spojené státy muže viní z hackerských útoků mimo jiné na sociální síť LinkedIn. Rusko požaduje jeho vydání kvůli dřívější internetové krádeži. Žádost o azyl podal Nikulin koncem loňského roku, tedy 14 měsíců po svém zadržení a až poté, co české soudy posvětily jeho vydání do USA i Ruska. Vnitro azylovou žádost v lednu zamítlo jako zjevně nedůvodnou.

Soudkyně dala ministerstvu za pravdu mimo jiné v tom, že cizinec mohl o udělení mezinárodní ochrany usilovat mnohem dříve. „To, že mu hrozí vydání, nepochybně věděl už od okamžiku, kdy byl zadržen,“ podotkla.

Nikulin nesplnil ani další podmínku pro udělení azylu, totiž neprokázal, že by mohl být ve své vlasti vystaven pronásledování nebo že mu tam hrozí vážná újma. „Výslovně prohlásil, že se neobává návratu do Ruska a že z Ruska vycestoval jen turisticky,“ upozornila Černá.

Nepřípustný tlak. Za vydání Nikulina do Ruska lobbují Mynář i Zeman

Nikulinův advokát Martin Sadílek požadoval, aby soud rozhodnutí vnitra zrušil a věc úřadu vrátil k dalšímu řízení. Vadí mu, že ministerstvo žádost zamítlo formálně bez toho, že by se zabývalo skutečnostmi. Rozhodnutí vnitra je proto podle něj „nepřezkoumatelné, zjevně nezákonné a vykazuje znaky správní libovůle“.

Nikulina přivedla do vězeňské soudní síně eskorta a po celou dobu jej střežila dvojice dozorců. Jeho rodina ani zástupci ambasády za ním tentokrát narozdíl od předchozích soudních jednání nedorazili. Rus nejprve působil uvolněně a při poradě s právníkem se i smál, později ale zvážněl a chtěl soudu něco sdělit, což nakonec po delším přemýšlení neučinil. „Potvrzuji slova mého advokáta. K dnešnímu dni nemám, co bych dodal,“ řekl soudkyni před vyhlášením rozsudku. Prostřednictvím tlumočníka dodal, že si do Česka jen přijel vypít pivo.

Sadílek trvá na tom, že skutečným důvodem, pro který má být jeho klient vydán do USA, je zpochybnění volby amerického prezidenta. Podle Nikulina ho totiž američtí agenti vyzvali, aby se přiznal, že pronikl do elektronické pošty kandidátky Hillary Clintonové. Rus se obává, že toto přiznání na něm budou v případě vydání Američané vynucovat násilím. Jeho obhájce tvrdí, že Nikulinovi v USA hrozí až 54 let, což právník označil za nehumánní trest.

Při dnešním jednání vyšlo najevo, že Nikulin v prosincové žádosti o azyl uvedl, že je zdravotně zcela v pořádku a nemá žádná omezení, až na ledvinové kameny. Ruský list Izvestija přitom přišel v lednu s tím, že zdravotní stav vězněného Nikulina se vážně zhoršil, protože se mu navzdory prudkým bolestem nedostává náležité péče. Vězeňská služba tehdy tyto informace důrazně popřela.

Konečné rozhodnutí ohledně Nikulinova vydání je na ministrovi spravedlnosti. Jeho rozhodování však oddálil Ústavní soud, který minulý měsíc odložil vykonatelnost usnesení o přípustnosti vydání do doby, dokud neposoudí Nikulinovu ústavní stížnost. Podle některých zdrojů z ministerstva spravedlnosti to v praxi může znamenat zablokování vydání na dlouhou dobu.

