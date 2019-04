Pirát na radnici. Lidé jsou zvědaví na práci, ne na záplavu hlášek, říká Hřib

Pražský primátor má za sebou první půlrok ve funkci a také zatím největší koaliční rozmíšku s šéfem TOP 09 Jiřím Pospíšilem. Mediální přestřelku kvůli analýze prázdných bytů se nakonec podařilo zažehnat (obě strany mají na věc koneckonců stejný pohled), ale vztahy mezi Hřibem a Pospíšilem zůstávají chladné. „Z mého pohledu to, co dělá, je kampaň, a to na úkor jinak perfektně fungující pražské koalice,“ říká o Pospíšilovi Hřib. Jednou by rád, aby se jeho děti nemusely kvůli nedostatku bydlení v Praze stěhovat třeba do Vídně. I proto si hodně slibuje od projektu družstevního bydlení, mimochodem inspirovaného právě rakouskou metropolí.

Kromě toho chce Hřib v příštích osmi letech v hlavním městě zasázet milion stromů. A také vyřešit výzvy, které Praze přináší digitální doba. Po městě se povalují zelené koloběžky – jejich provoz Hřib plánuje umravnit. A město chce také přizpůsobit jiné čistější dopravě – elektromobilům. Praha začne ve spolupráci se soukromými provozovateli stavět více než dvě stovky dobíjecích stanic.

Pane primátore, už jste se trošku uvolnil v nové funkci? Řada politiků i novinářů, s nimiž jsem měl možnost o vás hovořit, tvrdí, že jste spíš suchar, že moc nevtipkujete.

Pokud máte na mysli, jestli ta funkce je uvolněná, to znamená, jestli jsem za to placený, tak takto uvolněný jsem samozřejmě od začátku.

Ne, myslel jsem to tak, jestli tu funkci berete víc z nadhledu a třeba i s vtipem.

Tu funkci myslím nelze brát s vtipem. Odpovědnost je veliká. Lidé jsou spíš zvědaví na to, co tady odpracujeme než na záplavu hlášek.

A nejste trochu detailista? Řešil jste například změnu úvodní znělky na zastupitelstvu, vyvěsili jste tibetskou vlajku, nedávno jste po požáru v Notre-Dame osvětlili petřínskou věž do barvy francouzské trikolory. Určitě ty věci mají pro vás nějaký význam, ale nevěnujete těmto detailům až příliš času?

Já jsem věnoval znělkám asi pět minut času, pět hodin tomu věnovala opozice, která měla neustále potřebu se na něco dotazovat, vyzývat mě, abych ty znělky přehrál a jiné nesmysly. Znělky rozhodně nepředstavují gros mé práce. Ano, přišly mi trochu nudné, tak jsme je vyměnili. Chápu, že je to téma mediálně atraktivní. Já popravdě řečeno nechápu, proč nejsou atraktivní jiná témata jako například uzavření iniciální dohody pro výkup pozemků na metro D. To je zásadní dokument, který jsme schvalovali na stejném zastupitelstvu, kde zazněly ty nové znělky. Metro D je přitom tou největší investicí, která Prahu v příštích letech čeká. Ale jinak jsem detailista, protože na detailech záleží. Mám to vyzkoušené ze svých předchozích zaměstnání – ďábel je vždy skrytý v detailu.

Čtěte komentář: Takto se budí třídní nenávist

Co se to teď děje ve vaší pražské koalici? Je Jiří Pospíšil podrazák, jak o něm prohlásil váš pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík?

Z mého pohledu opravdu koalice věcné problémy nemá. Je tady ta pseudokauza s elektroměry, kde jsem se dozvěděl, že plánujeme šmírovat lidi přes elektroměry, dohledávat konkrétní prázdné byty a pak je zdanit podle toho, kolik toho mají na elektroměru. To je od počátku nesmysl. Usilovali jsme jen o anonymizovanou analýzu dat, která už jsou sesbíraná. A ta měla poskytnout informaci o tom, kolik zhruba je v kterých lokalitách prázdných bytů. Uzavřeli jsme to v koalici tak, že je to problém starší i nové zástavby. V koalici na to existovaly dva názory. Ten první reprezentovaný Spojenými silami pro Prahu tvrdil, že to problém spíše není. Ten druhý reprezentovaný Prahou sobě tvrdil, že to problém spíše je. Ale nikdy nikdo netvrdil, že je to ten nejpodstatnější problém Prahy, co se týče dostupnosti bydlení. Hlavním problémem zůstává pomalé stavební řízení a nezastavěné brownfieldy v širším centru Prahy. Je také třeba opravovat městské byty a podporovat družstevní bydlení.

Celý rozhovor najdete v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 29. dubna. V elektronické verzi ke stažení v App Store a na www.alza.cz/euro.