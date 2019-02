Metr za sedm tisíc. Praha dál rozprodává byty pod tržní cenou

Praha se i letos bude zbavovat svých městských bytů, přestože hlavní město sužuje bytová krize a nové vedení magistrátu plánuje rozsáhlou výstavbu nových obecních činžáků. Nejvíce se bytů zbavují jednotlivé městské části.

V Praze 2 dokonce už před deseti lety vzniklo politické hnutí Občané za spokojené bydlení, jehož hlavním volebním tématem byla právě privatizace bytů. Asi není překvapením, že se v něm sdružují hlavně nájemníci bytů druhé městské části. Toto hnutí se opakovaně dostalo do radniční koalice a i v tomto volebním období má svého místostarostu. V Praze 2 bylo jen loni privatizováno 185 bytů s průměrnou cenou v mezi 50 a 60 tisíci korun za metr čtvereční. A výprodej bude pokračovat i letos. Za poslední dva roky městská část Praha 2 přišla privatizací zhruba o 700 bytů.

„V letošním roce se budou dokončovat prodeje, které byly zastupitelstvem schváleny již v minulém volebním období,“ uvedl místostarosta pro oblast majetku Michael Grundler (TOP 09). Dále dojde k privatizaci jednotlivých volných bytů v domech, kde už privatizace v minulosti proběhla. „Ty budou prodávány zájemcům ve veřejných aukcích,“ doplňuje místostarosta. Od začátku roku už se městská část zbavila čtyř bytů, z toho jednoho v Ječné ulici v samotném centru Prahy za cenu pouhých 37 471 korun za metr čtvereční.

Výhodně si loni mohli koupit nemovitost i nájemníci městských bytů v Praze 3. Žižkovská radnice se zbavila celkem 107 bytů s průměrnou cenou 32 507 korun za metr čtvereční. „Kupní cena je stanovena posudkem soudního znalce,“ uvedla tisková mluvčí žižkovské radnice Michaela Luňáčková. Letos by Praha 3 měla kvůli privatizaci přijít dokonce o dalších 313 bytů, 21 z nich už od začátku ledna prodala.

Byt za hubičku

Za pakatel si mohou nájemníci pořídit městský byt v Praze 10. Místní radnice prodala loni 18 bytů s průměrnou cenou pouhých 12 tisíc za metr čtvereční. Jeden z bytů v pátém patře domu v Holandské ulici v pražských Vršovicích pak radnice prodala jen za sedm tisíc za metr. Více než devadesátimetrový byt tak nájemce přišel na 655 tisíc korun. Ceny obdobných bytů v této lokalitě jsou přitom zhruba desetinásobné. „Kupní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku o tržní hodnotě,“ zdůvodnil mluvčí městské části Marcel Pencák. I v desátém pražském obvodě bude prodej bytů pokračovat také letos.

Masivně loni rozprodávala svůj bytový fond také smíchovská radnice. Zbavila se téměř dvou stovek bytů s průměrnou cenou 61 tisíc korun za metr čtvereční. Další desítky bytů mohou být privatizovány v Praze 5 i letos. V minulosti se na Smíchově privatizovalo i dost divoce, někteří původní nájemníci dokonce skončili na ulici. Městská část zprivatizovala dům bytovému družstvu vytvořenému ze stávajících nájemníků. Někteří z nich ale neměli dostatek peněz, proto podíl vztahující se k jejich bytu zůstal v majetku družstva. To následně podíl prodalo člověku zvenčí, který byl schopen zaplatit adekvátní cenu. Nový majitel pak prohlásil, že byt potřebuje pro zajištění své bytové potřeby a podle občanského zákoníku tak získal možnost nájemníky z bytu vyhodit. Někteří se pak obracejí na magistrát se žádostí o pronájem bytu, protože si nemohou dovolit platit tržní nájemné.

Lomeckého kostlivci

V historickém centru Prahy, v prvním městském obvodě, ještě na konci ledna prodali dva obecní byty. Praha 1 je přitom obvod, který v minulosti proslul tím, jak tu lidé dokázali na koupi městských bytů zázračně zbohatnout. Bývalé vedení radnice, kterou vedl nyní už exčlen TOP 09 Oldřich Lomecký, prodalo například městský byt člence a kandidátce TOP 09 Kateřině Hamr za pouhou devítinu tržní ceny, přičemž majitelka se ho o rok později zbavila s čistým ziskem 6,5 milionu.

Výhodně pořídil svůj byt také Patrik Nacher. Poslanec, pražský zastupitel a bývalý lídr kandidátky hnutí ANO v loňských komunálních volbách vloni získal byt od radnice Prahy 9 za 810 tisíc korun, tedy za cenu 21 658 korun za metr čtvereční. Nacher jej získal i přesto, že už vlastní dům za Prahou a navíc další byt v centru Prahy. Byt na „devítce“ ho kvůli tomu vyšel dráž, než je v místě obvyklé: v případě, že nájemníci nevlastnili jiný dům či byt v Praze nebo ve Středočeském kraji, zaplatili pouhých 13 tisíc korun za metr čtvereční. Přestože Nacher zaplatil skoro dvojnásobek, i tak na koupi vydělal téměř dva miliony korun. Tržní hodnota bytu 1+kk se v Praze 9 totiž pohybuje kolem 2,5 milionu korun.

Podívejte se na rozhovor:

„Ale mohu ho prodat až za pět let,“ připomíná Nacher podmínku odprodeje stávajícím nájemníkům. „Když by se privatizace přerušila, tak by to nebylo fér vůči těm, kteří se dosud neměli šanci té privatizace zúčastnit,“ míní poslanec a pražský zastupitel. Podle něj se jednotliví majitelé dokážou o byty starat efektivněji než městská část. „Já mám ten byt po babičce a dědečkovi. Nájmy, které jsme zaplatili, ani zdaleka nešly do oprav. Takže jsme si to takzvaně odbydleli a cenu bytu zaplatili dvakrát,“ snaží se argumentovat Nacher.

I v Praze 9 bude privatizace pokračovat. Vládnoucí ODS již před volbami slibovala, že prodá „všechny obecní byty do jednoho“. Jen od začátku letošního roku se městská část zbavila desíti bytových jednotek, z toho jednu prodala za pouhých 12 233 korun za metr čtvereční. „Prodává se permanentně. Lidé o to měli takový zájem, že jsme dokonce museli losovat, jaký dům budeme privatizovat jako první,“ říká tisková mluvčí radnice Prahy 9 Marie Kurková.

V Brně, kde taktéž panuje napětí na bytovém trhu, mají k privatizaci obecních bytů trochu jiný přístup. Privatizují se jen jednotky bytů a ty navíc musí splnit nepřekročitelnou podmínku: výše nákladů na potřebné opravy domu přesáhne výši nájemného, kterou lze z pronájmu bytů získat za 15 let.

Sociální byt pro soudce

Nové vedení Prahy slibuje, že s privatizacemi městského bytového fondu je konec. Obecní byty by navíc příště měli získávat jen lidé, kteří je skutečně potřebují. První krok k tomu udělal pražský radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti), když loni před Vánocemi oznámil, že město konečně změní podmínky výhodných nájmů pro soudce a státní zástupce. Několik desítek z nich totiž v městských bytech platí nájemné, jako kdyby byli sociálně slabí. Zábranský jim chce buď rovnou vypovědět smlouvy, nebo jim razantně zvednout nájmy. „Ten systém vytvářel i střet zájmů ve chvíli, kdy soudci a státní zástupci pracovali na případech, které měly souvislost právě s městem, politiky nebo úředníky,“ upozorňuje Zábranský. V městských bytech stále zůstávají další zhruba tři tisícovky nájemníků, kteří snížené nájemné vzhledem ke svým příjmům nepotřebují. Kromě soudců a státních zástupců jde i o řadu úspěšných podnikatelů. „Nájmy budeme navyšovat tak, aby se to nedotklo lidí, kteří by měli naopak s vyššími nájmy problém,“ doplňuje Zábranský.

Čím dál nedostupnější bydlení: Praha už je dražší než Mnichov

Pražský bytový fond je dnes na necelé pětině stavu z roku 1991. Od té doby bylo privatizováno více než 200 tisíc bytů. Bytový trh v metropoli navíc už několik let trpí nedostatkem volných bytů. Pražský magistrát tak hodlá po letech zahájit novou výstavbu městských bytů. Na Černém Mostě vznikne 182 jednotek a v Dolních Počernicích dalších 310. Připravují se i další projekty obecních domů v Řeporyjích a Hrdlořezích, kde má vzniknout celkem 260 bytů. Navíc se rekonstruuje dům na Opatově s 342 byty. Pražský magistrát také zamýšlí rekonstruovat zhruba dvě tisícovky bytů v městských částech, které jsou dnes neobyvatelné.

