Odvolávám, co jsem odvolal. Kauza prázdných bytů jako druhé lithium

Před volbami na podzim 2017 to tady vypadalo, jako kdyby nám druhý den chtěli zahraniční kapitalisté naložit tuny lithia na vagóny a odjet s nimi za hranice. Teď to zase vypadá, jako kdyby se pražský primátor Zdeněk Hřib chystal na další den vtrhnout do všech prázdných bytů v Praze a nastěhovat tam squattery.

Kauza prázdných bytů, která v pátek alespoň prozatím skončila usmiřující tiskovou konferencí vládnoucí pražské koalice, je nicméně pro Piráty první velkou lekcí z reálpolitiky.

Existuje jen jeden důvod, proč začnete po půl roce hrozit odchodem z koalice, ačkoli se jinak nic vážnějšího neděje. Ano, jsou to volby. Jednička kandidátky TOP 09 a Starostů do evropských voleb Jiří Pospíšil se musí nějak vypořádat s masivním odlivem svých voličů k Pirátům. Má na to už jen necelé dva měsíce. A je pravda, že nezahálí.

V posledních dnech rozjel velkou sponzorovanou kampaň na sociálních sítích, shodou okolností právě na příspěvcích o kauze prázdných bytů, kterou nejprve vyvolal, aby ji mohl nakonec vítězoslavně vyřešit.

„Jsem velmi rád, že mohu uklidnit Pražany, že rada nebude připravovat žádná sankční opatření pro majitele prázdných bytů,” píše v jednom ze svých zaplacených příspěvků ostřílený politický matador z Plzně. Co na tom, že žádné sankce pro vlastníky prázdných bytů v Praze nikdo nenavrhoval. Ale to už se ztratilo někde v překladu, jak se s oblibou v české politice říká.

Piráti byli po zásluze potrestáni za svou politickou chybu a nezkušenost. Evidentně si neuvědomili, že česká společnost (a zvlášť ta pražská) je kvůli své neblahé historické zkušenosti mimořádně citlivá na jakékoliv zasahování do osobní svobody. A to i když jde jen o statistiku, kterou jinak každých deset let pilně vyplňujeme do dotazníků o sčítání lidu, domů a bytů.

Vědět, kolik je v Praze prázdných bytů, by přitom mělo být samozřejmostí. Neustále řešíme přibližování Prahy a dalších měst ke konceptu smart city, ale o svých městech vlastně nemáme ani ta nejzákladnější data. Ta jsou přitom prvním krokem k tomu, aby politici dělali kvalifikovaná a transparentní rozhodnutí.

Pokud nemáme přehled o tom, jestli v dané čtvrti náhodou není polovina bytů prázdných, zároveň nemůžeme vědět, jestli investice do infrastruktury v daném místě nejsou přehnané a zbytečné. Jestli by nebylo efektivnější omezit například autobusy a další služby, kterými město v poloprázdné čtvrti plýtvá, a přesunout tyto peníze tam, kde je skutečně potřebují.

A i když návrh na zdanění prázdných bytů v pražské diskusi nepadl, je dobré pro kontext vědět, že tato daň není žádným komunistickým výdobytkem. Tuto daň před rokem zavedl kanadský Vancouver ve výši 1 % z hodnoty prázdného bytu. Počet prázdných bytů rázem klesl asi o 15 % a do městské kasy připlulo více než půl miliardy korun, zejména od zahraničních vlastníků těchto prázdných apartmánů. Stejnou daň zavedli loni v australském Melbourne. Vybírá se i v Paříži, kde už mnoho let panuje obrovský nedostatek nájemních bytů. Tady se dokonce platí až ve výši 60 % z případného ročního nájmu. Celkem drastické, říkáte si asi.

Aby bylo jasno, nejsem fanouškem zdanění prázdných soukromých bytů. Praha musí především opravit a obsadit prázdné městské byty, které nechaly zdevastovat předchozí politické reprezentace. Je třeba také začít stavět ve velkém nové městské nájemní byty, které se v hlavním městě 30 let nestavěly. A stát samozřejmě musí zrychlit stavební řízení a také by měl snížit DPH na nové byty, což by bylo asi nejúčinnější povzbuzení mladých rodin.

Nesmyslná kauza, která v posledních dnech hýbala pražskou koalicí, vyřešení pražské bytové krize rozhodně nepomůže. Zvlášť, když si pak na Facebooku TOP 09 přečtete, že „je třeba udělat důkladnou analýzu prázdných bytů”. Tak proč se hádat, pane Pospíšile, když máte vlastně všichni stejný názor?

