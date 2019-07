A opravovat to bude kdo? Obrana neuzavřela smlouvu na servis nových obrněnců

Je to jen pár dnů, co se Lubomíru Metnarovi (za ANO) citelně ulevilo. Byl pod tlakem nejen premiéra Andreje Babiše, ale i francouzské ambasády. Téměř na den přesně rok od svého nástupu do čela ministerstva obrany mohl oznámit, že komplikovaná zakázka na 62 česko-francouzských vozidel Titus je u konce.

„Celý projekt má mezinárodní rozměr a propojuje Francii s Českou republikou. Podpis smlouvy je významným okamžikem jak pro český průmysl, tak pro jednotky Armády České republiky,“ mohl si Metnar oddechnout.

Nehledě na fakt, že se o kontraktu za 6,072 miliardy korun jednalo čtyři roky a vláda se jím zabývala dokonce dvakrát, cíl je ještě velmi daleko. Jak zjistil týdeník Euro, součástí nákupu není dohoda nebo alespoň memorandum, které by řešily mimo- a pozáruční opravy a údržbu vozidel. „Uzavřená smlouva zahrnuje dodávky 62 vozidel ve dvou variantách a záruční servis na dobu dvou let. Mimozáruční servis bude řešit návazná rámcová dohoda,“ potvrzuje Petr Sýkora z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Takový postup by byl normální, kdyby si obrana pořídila třeba osobní auta, která dokáže opravit každý servis. Jenže jediným, kdo má licenci na opravy vozidel Titus, je dodavatelská společnost Eldis Pardubice patřící do holdingu Czechoslovak Group.

Ministerstvo obrany nemůže kontrakt na opravy vyjednat s nikým jiným, čímž se dostalo do nepříjemného klinče: Nikdo jiný obrněnce Titus opravovat nemůže, a Eldis si tak bude moci při licitaci o opravách diktovat podmínky. „Rámcová dohoda (na mimozáruční servis – pozn. red.) bude připravena tak, aby pokryla mimozáruční opravy od dodávek prvních vozidel v roce 2022. Je tedy hodně předčasné nyní hovořit o jejích parametrech či její předpokládané hodnotě,“ odmítá si Sýkora připustit jakýkoliv problém.

Jedinou pojistkou, kterou nyní mají ministerští úředníci v ruce, je příloha kupní smlouvy nazvaná „předběžné smluvní podmínky kompletní servisní podpory“ a ustanovení, že o ní budou strany jednat. Na to Andrej Čírtek, mluvčí holdingu Czechoslovak Group reaguje: „Jsme připraveni zajistit servis dle potřeb uživatele a v rozsahu, který si zadavatel určí.“

