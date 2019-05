Metnarovi stojí další kontrakt. Nákup obrněnců Titus za 6,5 miliardy

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) se dnes na brněnském veletrhu IDET chystá podepsat dva kontrakty. Nejdřív se společností Aero Vodochody uzavře smlouvu na údržbu letounů L-159, pak přijde na řadu posvěcení nákupu 31 těžkých náklaďáků od firmy Tatra Trucks. Tím ale výčet končí, žádné zásadní obchody se v Brně uzavírat nebudou.

Přitom kontraktů, které by bylo potřeba co nejdřív schválit, je na obraně habaděj. Jenže Metnar ani jím pověřený náměstek pro vyzbrojování Filip Říha se zatím do strategických smluv příliš nehrnou. A to je i případ pořízení 62 obrněnců Titus za 5,52 miliardy korun bez DPH (6,5 miliardy s DPH), které mělo být hotové už v dubnu.

„K podpisu smlouvy dojde v létě,“ mluví o novém termínu Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany. A proč vzniklo další zpoždění? „Finalizoval se text smlouvy a čekalo na zpracování znaleckého posudku na cenu,“ odpovídá Fajnor na dotaz týdeníku Euro. Jen pro připomenutí – naprosto stejně resort předloni vysvětloval, proč se odsunulo zpoždění nákupu radarů MADR z Izraele, které mimochodem nejsou koupeny dodnes.

Zakázka na česko-francouzské kolové obrněnce Titus je navíc vzorovým příkladem toho, kde jsou hlavní mezery ministerské vyzbrojovací sekce. O nákupu vojáci s úředníky rozhodli v roce 2015, když Titusy v resortním srovnání „zvítězily“ nad přeloučskými obrněnci Vega. V červenci 2017 kontrakt schválila vláda, dodavatelem vozidel měla být společnost Tatra Export patřící do holdingu Czechoslovak Group (CSG).

Dlouhou dobu pak zabrala vyjednávání mezi obranou a CSG o finální ceně vozidel, Tatra Export musela nabídku na popud ministerstva obrany několikrát předělávat. Pak se navrch ukázalo, že firma nemá bezpečnostní prověrku, a proto nemůže s ministerstvem obrany obchodovat. Dodavatelem tak nakonec bude jiná firma z holdingu CSG – pardubický radarový výrobce Eldis.

Loni v prosinci kabinet Andreje Babiše změnu dodavatele schválil. „Prioritou mou i této vlády je neustále posilovat bezpečnost a obranyschopnost České republiky. To zajistí jedině dotažení důležitých vyzbrojovacích projektů a mezi ně ty dnes předkládané bezesporu patří,“ prohlásil Metnar 17. prosince 2018 po jednání kabinetu. A resort tehdy slíbil podpis smlouvy na Titusy do dubna 2019. Což se nestalo.

