Válka barev. Němci kvůli 53miliardovému českému tendru přestříkali své bojové vozidlo

Na ministerstvu obrany právě vrcholí přípravy zakázky, která má být zkouškou toho, jestli jsou čeští úředníci a politici schopni obstát v globálních tendrech za desítky miliard korun - nákup 210 pásových bojových vozidel pěchoty, kde se mluví až o 53miliardové vstupní investici.

I když obrana oslovila čtyři výrobce, kteří už na začátku května doručili přihlášku do výběru - BAE Systems Hägglunds (vozidlo CV90), GDELS (Ascod 2), PSM (Puma) a Rheinmetall (Lynx KF41) - delší dobu je zjevné, kdo je favoritem. Poté, co pumu víceméně diskvalifikoval požadavek českých vojáků na osádkovou věž (vozidlo existuje jen ve variantě s dálkově ovládanou bezosádkovou “hlavou”), se nejspíš bude rozhodovat pouze mezi zavedenou technologií CV90 a zbrusu novou Lynx KF41.

Obrněné vozidlo CV90 (foto Hynek Glos/Euro)

Pokud by ovšem byla určující jen pořizovací cena, CV90 - a vlastně i Ascod 2 - vychází mnohem levněji. “Mám zato, že jsme konkurenceschopní,” bojuje za svůj produkt Oliver Mittelsdorf, viceprezident Rheinmetallu. Argumentuje i tím, že veškeré technologie ve vozidle Lynx si vyrábí firma sama, a tak prý nebude problém - tedy v případě vítězství v tendru - převést produkci do Česka.

Všechna čtyři bojová vozidla, která by se chtěla v české armádě prosadit, předvedou jejich výrobci zanedlouho na brněnském veletrhu IDET (29. května až 1. června). Například technici v severoněmeckém městě Unterlüss, kde sídlí Rheinmetall, v uplynulých dnech pracovali i na nové kamufláži lynxe. Zvolili zabarvení velmi připomínající české pandury. Důvod je jasný. Rheinmetall se chce českému vojsku zalíbit co nejvíc.

Jestli se mu to povedlo, by snad mělo být jasné na konci letošního roku. To chce ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) vyhlásit vítěze zakázky. Oliver Mittelsdorf upozorňuje, že není na co čekat, pokud chtějí čeští vojáci první stroje už příští rok. “Čím dříve se letos kontrakt podepíše, tím více vozidel může být v roce 2020 dodáno,” reaguje. A stejně to mají i ostatní tři výrobci zapojení do tendru.

