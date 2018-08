Armádní nákupy: než se obchod schválí, technika je zastaralá

Resortní úředníci se nemůžou dočkat. Už v září chce ministr obrany Lubomír Metnar uzavřít se státním Vojenským výzkumným ústavem kontrakt za 5,1 miliardy korun na 80 lehkých obrněných vozidel Iveco pro chemiky.

Od nástupu hnutí ANO do čela ministerstva obrany před více než čtyřmi a půl lety jde vlastně o největší zakázku. Pokud tedy nepočítáme prodloužení pronájmu supersoniků Jas-39 Gripen, které bývalý ministr Martin „kdo-nic-nedělá-ten-nic-nezkazí“ Stropnický zdědil po předchozím vedení resortu a stačilo jen podepsat.

Že otálení s protichemickými obrněnci Iveco protahoval Stropnický a po něm Šlechtová až nerozumně dlouho, teď potvrdilo několik příslušníků libereckého 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, s nimiž autor Olověné vesty mluvil. Právě tahle jednotka má „nová“ auta získat.

Podle současného harmonogramu mají vozidla dorazit v letech 2020 až 2022, což se může ještě několikrát změnit. I kdyby ne, už bude docela pozdě. Inženýři totiž na projektu začali pracovat v roce 2008 a po šesti letech se pak do Liberce dostal první prototyp. A i když to velení armády odmítá, oslovení vojáci z posádky pod Ještědem dnes tvrdí, že některé použité technologie působí zastarale. Ostatně co čekat od speciálu, který se k ozbrojeným silám dostane až po dvanácti letech od zahájení prací.

Pozitivní tak alespoň je, že ministerstvo obrany si bude moct po podpisu trochu ulevit a odškrtnout si jeden důležitý obchod. Ovšem žádné další na obzoru nejsou. Tedy kromě radarů MADR, jejichž nákup už všichni od prosince 2016 berou tak nějak automaticky.

Nic jiného podobně důležitého obrana na stole k uzavření nemá. Což vzhledem k faktu, jak dlouho resort ovládá jedna strana, není příliš povzbudivá zpráva.

