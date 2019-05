Ani napotřetí. Přilby pro české vojáky v testech opět selhaly

Už před pěti měsíci si měli vojáci oddechnout. Na polovinu prosince 2018 totiž úředníci stanovili datum, kdy se měly uzavřít zkoušky nových přileb a po nich měly začít do skladů proudit první dodávky. Jenže plán ztroskotal.

Přestože generální štáb od té doby posunul termín ukončení zkoušek už dvakrát - nejdřív do 1. března 2019 a pak do 30. dubna - helmy požadavkům stále nevyhověly. Podle Magdy Dvořákové, mluvčí generálního štábu, se aktuálně řeší, co dělat dál. Tedy jestli vojskové zkoušky opět prodloužit, nebo je ukončit s tím, že produkt nevyhověl. To by znamenalo další komplikace pro resort Lubomíra Metnara (za ANO), který by musel vítěze zakázky vybrat znovu. Pořízení osobní výstroje je přitom jednou z priorit náčelníka generálního štábu Aleše Opaty.

V čem je konkrétní zádrhel, nechce ministerstvo obrany vzhledem ke stále probíhajícímu výběru sdělit. Nicméně jak týdeník Euro napsal dříve, potíže se objevily už v průběhu prvotních kontrolních zkoušek. Tehdy byl problém v odolnosti materiálu proti střepinám. Podle zápisu pak byly neshody odstraněny.

Přečtěte si komentář: Podepiš a zapomeň

Dodavatelská firma STV Group, která má vojákům za 103 milionů korun dodat v první vlně 14 500 přileb, však stále zůstává optimistická. „Osobně jsem přesvědčen, že česká armáda obdrží minimálně stejně kvalitní přilbu jako v minulosti,” prohlásil letos v březnu Jan Děcký, statutární ředitel STV Group.

Kvůli tendru je ministerstvo obrany pod drobnohledem hned od loňského dubna, kdy resort v čele s Karlou Šlechtovou (ANO) vybral jako dodavatele přileb STV Group. Soutěžilo se podle jediného parametru, kterým byla cena. A nabídka STV Group byla dokonce tak levná, že udivila i ministerstvo. Jedna přilba v průměru vychází na 7100 korun, u konkurence se cena pohybovala od 11 500 do 16 500 korun.

Dále čtěte: