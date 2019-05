Hra na nakupování: armádní kontrakty jsou nad síly hnutí ANO

Na poslední letošní lednovou středu měl Marek Špok naplánovanou cestu do Prahy. Jako ředitel státního podniku VOP CZ jel podepsat důležité memorandum s ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO). Dohoda měla podniku oficiálně zajistit, že si sáhne na podstatnou část z obřího nákupu 210 pásových bojových vozidel pěchoty, jejichž pořizovací cena se odhaduje na 53 miliard korun.

„Jedná se o další z významných milníků naší více než sedmdesátileté historie, kdy od počátků pracujeme a sloužíme státu a Armádě České republiky,“ těšilo Špoka po podpisu. Metnar z něj tak vlastně udělal jednu z nejdůležitějších osob strategického kontraktu.

Jenže dlouho tato aura Špokovi nevydržela. Přesně tedy tři měsíce. Na konci dubna obrana oznámila, že Metnar ředitele Špoka odvolal. „Nejsem spokojen s fungováním managementu podniku a jeho interní a externí komunikací,“ vysvětlil ministr.

A ke stejnému datu došlo ke změně i ve vedení dalšího státního podniku LOM Praha. Jeho šéf Roman Planička rezignoval, podle oficiálních vyjádření resortu ze zdravotních důvodů. LOM Praha je přitom klíčovou organizací v dalším strategickém kontraktu ministerstva obrany – pořízení dvanácti víceúčelových vrtulníků, jejichž kupní cena může být více než 18 miliard korun.

Podobné změny v čele důležitých podniků by byly pochopitelné, kdyby se nákupy teprve začaly připravovat a ministerstvo by je chtělo rozjet od čistého stolu. Ovšem v momentě, kdy tendry – alespoň dle slov resortu – vrcholí a podpisy kupních smluv se očekávají v řádu měsíců, působí kroky minimálně kontroverzně. Celé to vypadá, že kontrakty jsou pro hnutí ANO, které obraně vládne v kuse od začátku roku 2014, nad jeho síly.

Dojmem otevřené rány, jež potřebuje co nejrychlejší zásah vzdělaných odborníků, působí především zakázka na dvanáct nových vrtulníků. Situace se minulý týden dostala do nečekaného bodu, kdy vedení generálního štábu označilo slova ministerstva obrany za lež. Důvodem je to, že nikdo nedokáže objasnit rozpory v probíhajícím výběru.

