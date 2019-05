Politici na nákupech

Minulý týden oslavil Aleš Opata první rok v čele Generálního štábu. Sezval novináře, aby se jim pochlubil, co všechno se za dvanáct měsíců podařilo. V momentě, kdy přišla řeč na strategické zakázky, se slavnostní atmosféra změnila. Vojáci se kvůli rozmarům vedení ministerstva obrany a jiným čelným politikům ocitli v silné defenzivě.

Aktuálně je řeč o pořízení tuctu nových vrtulníků ze Spojených států. Američané minulý týden zveřejnili nabídky svých společností Bell Helicopter a Sikorsky-Lockheed Martin. Obrana společně s vojáky teď musí rozhodnout, jestli si raději stejně jako Slováci pořídí univerzální stroje UH-60M Black Hawk, nebo zvolí kombinaci víceúčelových a bitevních vrtulníků od Bell Helicopter.

Potíž je nicméně v tom, že obchod nese všechny známky toho, že vojáci prostě jen čekají, co jim vymyslí politici a ministerští úředníci. A to je špatně. Ještě loni na jaře totiž ministerstvo obrany uvažovalo o pořízení jiných strojů. Do finále tehdejšího řízení - které údajně stálo na úplně stejných požadavcích a specifikacích jako nyní - se vrtulníky Black Hawk vůbec neprobojovaly a jako nejvíc vyhovující se porovnávaly nabídky Bell Helicopter a italského Leonarda (stroje AW139M).

Jak je možné, že do finále tak strategického a nákladného kontraktu se jednou dostane úplně jiný typ vrtulníku než podruhé? Jak je možné, že jednou vyhovuje vrtulník vážící 3,6 tuny vycházející z civilní konstrukce (AW139M) a jindy zase téměř pětitunový (Black Hawk)?

Vysvětlení je poměrně jednoduché. Nenakupuje se podle toho, co chtějí vojáci, ale co uznají za vhodné politici. Zatímco minulý - a nikdy nedokončený nákup - zřejmě doplatil na podivné postupy tehdejšího vedení ministerské vyzbrojovací sekce v čele s náměstkem Danielem Koštovalem, aktuální vývoj zase nese jiný politický otisk. Úsilí o vylepšení obchodní spolupráce s USA.

Ostatně čím jiným si může Andrej Babiš šplhnout u Donalda Trumpa, který jej nedávno přivítal v Bílém domě? I když stroje Black Hawk ani Bell Helicopter rozhodně nejsou nekvalitním řešením, ukázalo se, že armáda je zase jen bezbranným pozorovatelem toho, co jí vybírají politici. Takhle ale zbrojení probíhat nemá.

