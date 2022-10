Žádost o rodičovský příspěvek je možné podat, i když má rodina vyšší příjmy. Za jakých okolností se dávky vyplácí?

Co je rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je pravidelná měsíční dávka vyplácená státem s cílem podpořit rodiče, kteří pečují o dítě. Pravidla a podmínky týkající se této problematiky upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Čerpat dávky může otec nebo matka, kteří se osobně, celodenně a řádně starají o svého potomka, jenž je nejmladším členem rodiny, a to maximálně do čtyř let jeho věku. Tento druh příspěvku se vyplácí v rámci rodičovské dovolené, jíž předchází mateřská, během které je čerpána takzvaná peněžitá pomoc v mateřství.

Rodičovský příspěvek se na rozdíl od jiných dávek neodvíjí od výše měsíčních příjmů rodiny. Rodič si tak může v průběhu péče o nezletilého potomka přivydělávat prací, aby zvýšil příjmy domácnosti. Pokud však má být dávka opakovaně vyplácena, je nezbytné splnit zákonem stanovené požadavky, které souvisí především s tím, kolik času během dne věnuje rodič dítěti.

Kdo může podat žádost o rodičovský příspěvek

Pokud se ptáte, kdy žádat o rodičovský příspěvek, a za jakých okolností je naopak zřejmé, že žádosti nebude vyhověno, pak byste se měli zaměřit na to, zda splňujete povinné požadavky pro vyplácení dávek. Tou nejdůležitější podmínkou je osobní, celodenní a řádná péče o potomka. Ta je splněna za předpokladu, že u vás platí následující situace:

dítě, kterému jsou méně než dva roky, navštěvuje jesle, mateřskou školu, či jiné podobné zařízení v maximálním rozsahu 92 hodin za kalendářní měsíc ,

, dítě se zdravotním postižením navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné podobné zařízení v maximálním rozsahu šest hodin denně ,

, dítě navštěvuje jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu a řeči, třídu pro zdravotně postižené v mateřské škole či rehabilitační zařízení z důvodu tělesného postižení nebo mentální retardace v maximálním rozsahu čtyři hodiny denně ,

, oba rodiče nebo osamělý rodič jsou částečně nebo zcela závislí na pomoci jiné osoby (týká se pouze III. a IV. stupně dle zákona o sociálních službách).

Další podmínky pro čerpání dávek

Nárok na rodičovský příspěvek vzniká pouze osobám s trvalým pobytem a bydlištěm na území České republiky. Tuto podmínku musí splňovat jak žadatel, tak dítě, na které se dávky vztahují. Pakliže se navíc v rodině změní osoby, jež jsou posuzovány jako rodiče dítěte, stanoví se nová dávka rodičovského příspěvku od následujícího kalendářního měsíce, a to na základě přepočítaného denního vyměřovacího základu.

Nárok na poslední dávku rodičovského příspěvku vzniká v kalendářním měsíci, kdy dítě dovršilo čtyř let věku, pokud rodič stále splňuje výše uvedené podmínky. Pokud se vám narodí další dítě, které se v tu chvíli stává nejmladším členem rodiny, máte možnost nechat si vyplatit nevyčerpanou část prvního příspěvku. Tento nárok vám však vznikne pouze za předpokladu, že je splněna jedna z uvedených podmínek:

alespoň jednomu z rodičů je možné k datu narození potomka určit denní vyměřovací základ, alespoň jeden rodič je k datu narození potomka samostatně výdělečně činný.

Kdy je nejvhodnější doba pro podání žádosti

Zažádat o rodičovský příspěvek můžete kdykoliv v průběhu mateřské dovolené. Nejzazší lhůta pro podání žádosti je měsíc před nástupem na rodičovskou (tedy měsíc před ukončením mateřské). V případě, že o příspěvek žádá otec potomka, smí tak učinit už v den narození dítěte. Stejně tomu je i ve chvíli, kdy rodiči nevznikl nárok na mateřskou dovolenou. Na vyřízení má úřad práce (ÚP) zákonem stanovenou lhůtu 30 dní, proto je nejvýhodnější podat žádost co nejdříve.





Jak žádat o rodičovský příspěvek

Jestliže splňujete všechny výše uvedené podmínky pro nárok na dávky, pak vám nic nebrání v podání žádosti o rodičovský příspěvek. Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí najdete pro žádost o rodičovský příspěvek formulář ke stažení, který je možné vyplnit elektronicky. Vyplněný a podepsaný tiskopis je pak potřeba doručit na místně příslušné pracoviště ÚP podle místa vašeho bydliště. Podání žádosti je možné provést hned několika způsoby:

osobně na podatelnu příslušné pobočky ÚP,

Českou poštou na adresu kontaktního pracoviště ÚP,

emailem, který je opatřen elektronickým podpisem, na emailovou adresu příslušného kontaktního pracoviště,

soukromou datovou schránkou.

Co je potřeba doložit při žádosti

Kromě vyplněného formuláře je nezbytné přiložit k žádosti také některé potřebné dokumenty. Samozřejmostí je doložení průkazu totožnosti všech zúčastněných osob a rodných listů nezletilých dětí. Aby úřad mohl posoudit, zda máte na dávky nárok, a případně stanovit jejich možnou měsíční výši, měl by formulář obsahovat následující přílohy:

potvrzení o nároku na dávky (dokládá pouze rodič, který pobíral nemocenské dávky související s porodem od OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, nebo rodič, jemuž byla peněžitá pomoc v mateřství poskytována jiným orgánem nemocenského pojištění, než je OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno),

(dokládá pouze rodič, který pobíral nemocenské dávky související s porodem od OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, nebo rodič, jemuž byla peněžitá pomoc v mateřství poskytována jiným orgánem nemocenského pojištění, než je OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno), potvrzení o denním vyměřovacím základu (pokud nebylo dodáno potvrzení o nároku na dávky),

(pokud nebylo dodáno potvrzení o nároku na dávky), potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo podobného zařízení v případě dětí do dvou let věku,

v případě dětí do dvou let věku, doplňující údaje o společně posuzovaných osobách (u dávek vyplácených v rámci EU).

Výše rodičovského příspěvku

Dávky se vztahují vždy pouze na nejmladšího potomka v rodině. Celková částka rodičovského příspěvku činí 300 tisíc korun a vyplácí se v pravidelných měsíčních intervalech až do jejího úplného vyčerpání nebo do završení čtyř let věku dítěte. Pakliže se vám narodila vícerčata, vzniká vám nárok na příspěvek k vyčerpání ve výši 450 tisíc korun.

Měsíční výši čerpání dávky si pak rodič volí sám při podání žádosti a odvíjí se od stanoveného denního vyměřovacího základu. Tuto pravidelně vyplácenou částku je možné změnit po uplynutí tří kalendářních měsíců od poslední změny, kdy byla stanovena její předchozí výše. Tuto volbu i její případnou změnu je oprávněn provést pouze ten rodič, který uplatnil nárok na uvedený rodičovský příspěvek.

Pro koho je rodičovský příspěvek určen?

Nárok na rodičovský příspěvek vzniká rodiči s trvalým pobytem a bydlištěm na území ČR (tuto podmínku musí splňovat i dítě, na které se dávky vztahují), jenž osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě do čtyř let věku, které je zároveň nejmladším členem rodiny. O dávky může žádat matka nebo otec dítěte, a to nejpozději měsíc před ukončením mateřské dovolené a nejdříve v den narození potomka.

Jaká je výše rodičovského příspěvku?

Výše rodičovského příspěvku se na rozdíl od jiných dávek neodvíjí od výše příjmů rodiny. Částka, která je rodiči postupně vyplácena na jedno nejmladší dítě, činí 300 tisíc korun. V případě dvou a více nejmladších dětí (tedy vícerčat) je příspěvek stanoven na 450 tisíc korun. Měsíční dávku si pak volí rodič sám v závislosti na tom, kdy se plánuje vrátit do pracovního procesu.

Kde žádat o rodičovský příspěvek?

Žádost se odevzdává na místně příslušný úřad práce podle toho, kde má žadatel trvalé bydliště. Vyplněný a podepsaný formulář lze předat buď osobně na pobočce příslušného úřadu, odeslat Českou poštou nebo podat online prostřednictvím datové schránky či emailu se zaručeným elektronickým podpisem.