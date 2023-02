Minimální mzda opět rostla. Ovlivní mzdové náklady i nárok na sociální dávky

Jak už tomu tak zpravidla bývá, i pro letošní rok vláda odhlasovala zvýšení minimální mzdy, která v roce 2020 činila 14 600 Kč. Ačkoli odbory původně požadovaly navýšení od 1400 Kč, koalice se po čtyřech různých návrzích vlády, které se pohybovaly v rozmezí 400 až 1800 Kč, nakonec shodla na kompromisu, kterým bylo zvýšení minimální mzdy o 600 Kč. Nově si tak zaměstnanci mohou vydělat nejméně 15 200 Kč, což představuje 42,4 % průměrné mzdy. Pokud bychom tuto částku převedli na hodinovou mzdu, jednalo by se o výdělek 90,50 Kč.

Vyšší minimální mzda by podle ministerstva práce a sociálních věcí měla v roce 2021 přinést do státní kasy 330 milionů korun. Příjmy by pak měly zajistit také rostoucí platby za sociální a zdravotní pojištění, konkrétně by se mělo jednat o 140 milionů korun za rok. Spolu s růstem minimální mzdy lze rovněž očekávat, že vzrostou mzdové náklady pro zaměstnavatele, a to jak v podnikatelské, tak i v nepodnikatelské sféře.

Poroste také zaručená mzda

Společně s minimální mzdou poroste také mzda zaručená, tedy ta odměna, na níž zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru anebo platového výměru. To se zpravidla týká těch zaměstnanců, jejichž mzda není sjednána v kolektivních smlouvách, ale také zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterým je za práci poskytován plat. Cena práce je přitom stanovena podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

V závislosti na jednotlivých skupinách prací se zaručená mzda zvýší následujícím způsobem:

Skupina prací Příklady profesí Hodinová zaručená mzda 2021 Měsíční zaručená mzda 2021 1. Pomocník v kuchyni, uklízečka, doručovatel zásilek 90,50 Kč 15 200 Kč 2. Kopáč, sanitář, pokojská, trafikant 99,90 Kč 16 800 Kč 3. Zedník, instalatér a topenář, klempíř, číšník, kadeřník 110,30 Kč 18 500 Kč 4. Průvodce s tlumočením, krejčí v modelové a zakázkové výrobě 121,80 Kč 20 500 Kč 5. Řidič autobusu, záchranář, všeobecná zdravotní sestra, učitel ve školce, mistr 134,40 Kč 22 600 Kč 6. Speciální pedagog, obchodní referent, tvůrce IT systému 148,40 Kč 24 900 Kč 7. Lékař, zubař, farmaceut, programátor, finanční expert 163,90 Kč 27 500 Kč 8. Makléř na finančním a kapitálovém trhu, špičkový vědecký pracovník 181,00 Kč 30 400 Kč

Jaké další oblasti rostoucí minimální mzda ovlivní?

Zvýšení minimální mzdy samozřejmě ovlivní celou řadu dalších oblastí. Důležitou roli hraje například při posuzování příjmů u žádostí o některé sociální dávky. Odvíjí se od ní rovněž výše pojistného osob bez zdanitelných příjmů (OBZP). Ty v roce 2020 platily 1971 Kč měsíčně, od roku 2021 však budou muset odvádět 2052 Kč, tedy 13,5 % minimální mzdy.

Dále má minimální mzda vliv na výplatu daňového bonusu na dítě, kdy je pro získání slevy nutné dosáhnout příjmů alespoň ve výši jejího šestinásobku. V roce 2021 činí tato hranice 91 200 Kč, tedy 7600 Kč měsíčně. Se zvýšením minimální mzdy roste také částka, do které jsou důchody osvobozeny od zdanění. Letos je tato hranice nastavena na 547 200 Kč za rok, tedy 45 600 Kč měsíčně.

Minimální mzda je svázaná také s možností přivýdělku osob registrovaných na úřadu práce. Ty si mohou přivydělat takzvaným nekolidujícím zaměstnáním. Jejich měsíční výdělek však nesmí být vyšší než polovina minimální mzdy, tedy 7600 Kč.