Deficit značí situaci, kdy jsou příjmy nižší než výdaje. Vztahuje se ale i k nedostatku spánku či potravin

Slovo deficit vychází z latiny. V doslovném překladu znamená ,chybí‘, přičemž v praxi tímto slovem označujeme nedostatek nebo nedostatečné množství. Přímým opakem deficitu je tudíž přebytek. U deficitu se pak můžete setkat i s jinými označeními, jako je schodek, úbytek, záporný zůstatek či negativní bilance. Tyto pojmy obvykle figurují ve finanční sféře, kde deficit vzniká v situacích, kdy jsou výdaje vyšší než příjmy, nebo jsou závazky vyšší než aktiva.

Deficit se v minulosti využíval převážně v účetnictví. S deficitem, jakožto nedostačujícím množstvím, se ovšem můžete setkat i v jiných sférách:

Dále se s ním můžete setkat i v medicíně, kde se využívá pro označení nedostatku různých prvků, vitamínů nebo třeba protilátek. Lékaři běžně zmiňují následující problémy:

Ve světě financí vzniká deficit v případě nedostatku peněz. K tomu dochází v situacích, kdy výdaje převyšují příjmy, příjem není dostatečný k pokrytí výdajů nebo pasiva převyšují aktiva. V praxi se velice často řeší deficit státního rozpočtu, který můžeme označovat také jako schodek.

Setkat se ovšem můžete i s deficitem soukromým, kde není výdaje schopna pokrýt společnost nebo rodina. V případě firmy znamená deficit finanční ztrátu. Pokud hovoříme o zahraničním obchodu, znamená to, že dovoz překročil vývoz.

Celkový deficit je v praxi tvořen strukturálním i cyklickým deficitem současně – v různých obdobích může převažovat jedna či druhá složka.

Existence deficitu v rámci veřejné správy je většinou vnímána negativně, nemusí to být ale vždy důkazem špatného hospodaření. Může k němu dojít například v době krize, kdy bude vláda zvyšovat výdaje za účelem minimalizace negativních důsledků.

Další významy

Demokratický deficit

S demokratickým deficitem se lze setkat například ve státech, kde nefungují základní principy demokracie, ale i v mezinárodních organizacích, jejichž členové jsou jmenováni výhradně vládami (nebo nemají dostatek pravomocí). Jinými slovy se jedná o situace, kdy orgány a jejich rozhodovací postupy trpí nedostatkem demokracie.

Kalorický deficit

O kalorickém deficitu hovoříme v souvislosti s denním příjmem kalorií. Dospělý zdravý jedinec by měl denně přijmout alespoň dva tisíce kalorií. To je minimální množství energie potřebné k tomu, aby fungoval bazální metabolismus. Pokud přijme za 24 hodin menší množství kalorií, dostává se do takzvaného kalorického deficitu, kdy výdej energie přesahuje příjem.

Spánkový deficit

Spánkový deficit představuje dlouhodobý nedostatek spánku. Většina dospělých potřebuje denně spát šest až devět hodin. Pokud si někdo dlouhodobě odpírá byť třeba jen dvě hodiny spánku denně, které by potřeboval k dokonalému odpočinku, projeví se to nejrůznějšími problémy. Mezi ně patří snížená schopnost soustředit se, únava, oslabení imunitního systému a potíže s pamětí.

Spánková deprivace se ve středověku využívala jako jedna z metod mučení při výsleších. Ačkoliv nedochází k přímému fyzickému ublížení vyslýchaného, je dnes považována za jednu z nejkrutějších výslechových metod válečných nepřátel.

Spánkový dluh se bohužel nedá nahnat nárazovým delším spánkem, kdy si člověk dopřeje třeba 12hodinový spánek o víkendu. Pokud budete během následujícího pracovního týdne spát zase málo, velice rychle se zase dostanete do deficitu.

Potravinový deficit

S tímto problémem se potýkají hlavně rozvojové země. Předpokládá se, že k podvýživě obyvatel těchto zemí přispívá souběh několika faktorů, mezi které patří časté konflikty, nedostatek pitné vody, vysoký přírůstek obyvatelstva, nízká vzdělanost, chudoba, šíření nemocí, nízká urbanizace a slabá ekonomika.