Zbrojaři Strnadovi utíká další armádní zakázka. Tentokrát za 4,8 miliardy korun

„Dodavatel je povinen předložit platnou bezpečnostní prověrku, což se dosud nestalo,“ potvrzuje Jiří Caletka z tiskového oddělení ministerstva obrany. Už před několika dny navíc resort zrušil předschválený modernizační projekt houfnic DANA. Tenhle kontrakt měla také získat firma Tatra Trucks patřící do skupiny Czechoslovak Group Jaroslava Strnada. Ostatně už v pondělním Interview ČT24 to potvrdila ministryně Karla Šlechtová (za ANO): „Pokud bezpečnostní ředitel ministerstva obrany rozhodne, že například seznámení s určitými materiály je v důvěrném režimu, tak požadujeme po dodavateli prověrku. Pokud ji nemá, tak nesplní formální náležitosti, a to je věc, která se nyní stala u Czechoslovak Group.“

Pořízení 62 obrněných vozidel Titus 6×6 schválila vláda už loni v červenci. Firma Tatra Trucks je vyrábí společně s francouzskou společností Nexter Systems. Předpokládaná hodnota zakázky byla 4,8 miliardy korun bez DPH. Společnost Tatra Trucks nicméně stále věří, že zakázka bude pokračovat. „Podmínky, aby primární dodavatel měl bezpečnostní prověrku, pokud projekt obsahuje utajované skutečnosti, jsme si vědomi a pracujeme na řešení této otázky,“ reagoval její mluvčí Andrej Čírtek.

