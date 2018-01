Už začíná tát

Začněme u víkendového kongresu ODS. Jasné prohlášení, s „Babišem nikdy“ na něm nepadlo. Staronové vedení strany má tedy prostor pro jednání. Jediné, co si v tomhle směru ODS výslovně zakázala, je podpora menšinového kabinetu hnutí ANO.

Ohledně dalších kroků se odkazuje na svoji Vyšehradskou deklaraci, což je soubor podmínek a programových kroků, za kterých je ochotna se účastnit vlády. Jestli jsou pro ANO splnitelné, nebo ne, je jiná věc. ODS svým kongresem řekla, že není zabetonována na druhém břehu, jak se mohlo z jejích předchozích vyjádření zdát.

Pak tu máme ČSSD. I tady se to začíná hýbat k lepšímu. A je u toho Milan Chovanec, který sdělil stranický postoj Andreji Babišovi i přímo na plénu sněmovny. „Pokud jednou budete opravdu myslet vážně debatu o stabilitě v České republice, jsme na tu debatu připraveni,“ řekl doslova. Sociální demokraté jsou na tom v roztávání podobně jako ODS. Nepíší milostný dopis, ale s ohledem na vidinu druhého pokusu sestavování vlády si říkají o pozornost.

I ČSSD má své podmínky a AB to při vyjednávání nebude mít jednoduché. Patří mezi ně třeba to, že až do vyřešení kauzy Čapí hnízdo se jeho hnutí vzdá nároku na obsazení ministerstev spravedlnosti, financí a vnitra. Takže platí tu totéž co u ODS. Podmínky jsou na první pohled tvrdé, ale před hnutím ANO zavřené dveře nejsou.

Čtěte také:

A nakonec lidovci. Jak jinak je vyzvat k oprášení staronové koalice než prohlásit, že zdaním církevní restituce? Tohle se hnutí ANO docela povedlo, protože pro KDU-ČSL jde o bytostně důležitou věc. Babiš má navíc k lidovcům svoji spojku, někdejšího ministra zahraničí Cyrila Svobodu, který mu dělá nově poradce.

Hlavním společným problémem partají je Babišovo angažmá v kauze Čapí hnízdo. Ale i tohle se řeší. ANO je pro odblokování situace připraveno ve sněmovně Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka nechat vydat. A samotný AB s lehkou nadsázkou prohlásil, že premiérem udělá Richarda Brabce a on sám bude Kaczyńskim, tedy mužem v pozadí, jako je to v Polsku.

Takže ono to půjde, ne že ne. ANO během prvního velmi pravděpodobně neúspěšného prosazení své menšinové vlády poznalo, že i přes velký volební zisk bude muset dělat kompromisy a ustupovat. Kdyby tohle bylo jediné poučení, i tak by šlo o cennou věc. Protože předčasné volby v současné konstelaci nevyřeší nic a třetí řešení, tedy podporu komunistů a Okamurovců, nechce ani samo ANO.

Přečtěte si další komentáře autora: