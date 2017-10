Je zvláštní, jak Babišův obrovský volební úspěch zafungoval uvnitř ostatních partají. Zatímco před volbami se dalo očekávat pokračování bývalé vládní koalice, ovšem v jiném rozložení sil, teď se od Babiše jeho koaliční expartneři odvracejí. Přitom spolu by opět dali většinu 103 hlasů. Jenže ANO je vysavač. Kdo s ním vládne, přijde o hlasy. Navíc je tu potíž s obviněním v kauze Čapí hnízdo.

V Česku se tedy rýsuje další oblíbená „odbornická vláda“, v překladu vzkaz z Prahy, že se všichni navzájem tak nesnášíme, že se nejsme schopni dohodnout. Z logiky ústavy teď roste role prezidenta, Miloši Zemanovi se tohle štěstí sneslo za jedno volební období již podruhé.

Těžko říci, jestli na tohle partajní lídři mysleli, ale je zřejmé, že volili mezi dvěma horšími variantami. Buď se nechat zhltnout ANO, nebo zůstat stranou a čekat, jak to dopadne. Druhá varianta se zdá být bezpečnější, ale je to omyl.

Čtěte více o povolebním vývoji:

Každé hledání dočasného kabinetu odborníků je ve skutečnosti odložením problému a začátkem hledání vlády, která dostane důvěru. A taková vláda se chtě nechtě bude muset opírat o hlasy těch, kteří jsou nyní proti. Co z toho plyne? Hledání přeběhlíků, puče uvnitř stran, rozdávání křesel v dozorčích radách a další delikatesy z dílny AB a MZ. Pokud si lídři stran myslí, že jsou v klidu, tak to pravé peklo jim teprve začne.

Vlastně do značné míry začalo už teď. Babiš na nic nečeká a nejradši by získal důvěru hned i pro svůj „odbornický kabinet“, proto se spekuluje o tom, že by křeslo ministra školství nabídl Václavu Klausovi mladšímu z ODS. Nabídku zřejmě může čekat i Jiří Čunek od lidovců. Předsedové Pavel Bělobrádek a Petr Fiala by radši ani neměli chodit spát, aby něco nepropásli.

A když to napoprvé nevyjde, nevadí. Kabinet bude vládnout bez důvěry za pokrytí prezidenta a ono už se pár slabých kusů najde, s nimiž se ta koalice nakonec upeče.

Nad tím vším přitom stojí velký státník, u nějž se budou všechny velké plány koordinovat. Muž, na nějž bude upřena pozornost (a má ji tak rád), začne hýbat figurami na šachovnici, možná navrhovat své odborníky, jako už to jednou udělal. Vše v zájmu státu a vlastní kampaně, protože do nejisté doby budeme potřebovat jistého prezidenta. Přece ho nenecháme odejít od rozdělané práce. Bude to skvělá podívaná.

Přečtěte si další komentáře autora: