Celá zpráva OLAF k Čapímu hnízdu: Nepravdivé údaje, mohlo jít o podvod

„Vyšetřování zjistilo, že představitelé příjemce dotace v době, kdy předložili žádost o podpoření svého projektu a podepsali dohodu o poskytnutí financování v roce 2008, řídícímu orgánu operačního projektu poskytli nepravdivé informace a důležité informace zatajili,“ citují HN ze zprávy OLAF.

Podle evropského úřadu mohou tyto skutečnosti zakládat důvod ke stíhání v Česku. „Za těchto okolností je OLAF názoru, že příprava a implementace tohoto projektu byla postižena četnými porušeními národních a evropských zákonů (…). Tato porušení můžou představovat podklad pro soudní řízení na základě příslušných ustanovení českého trestního zákoníku o dotačním podvodu a poškození finančních zájmů EU,“ napsal úřad.

Premiér Babiš v reakci uvedl, že se nemůže vyjádřit k něčemu, co neviděl. „Až mě právníci seznámí s obsahem zprávy, přijdu vypovídat k mandátovému a imunitnímu výboru. Bohužel jsem stále dokola stavěn do znevýhodněné situace, když se ve veřejném prostoru objevují informace od našich politických protivníků a já je nemůžu dementovat,“ napsal.

OLAF ve zprávě podle HN také uvádí, že anonymní vlastnická struktura Čapího hnízda byla v době čerpání dotace v rozporu se zásadou transparentnosti, která platí pro čerpání peněz z evropských fondů. Babiš už dříve řekl, že farmu prostřednictvím akcií na majitele vlastnili v době získání dotace jeho dvě děti a bratr partnerky. To se však podle úřadu nedá spolehlivě prokázat.

Při popisu pochybení používá OLAF v anglickém originále často slovo „irregularities“. Aktuálně.cz upozornilo, že termín, který se překládá jako „nesrovnalosti“, může zahrnovat administrativní pochybení, porušení zákona o veřejných zakázkách i podvody. Anglický termín pro podvod - „fraud“ - se prý objevuje například v tabulkovém záhlaví textu, které stručně definuje hlavní údaje k vyšetřovanému případu.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

ROP Střední Čechy schválil dotaci na projekt Čapí hnízdo v srpnu 2008. V červnu 2010 byla farma otevřena, Babiš ale její vlastnictví odmítal. V roce 2013 uvedl, že neví, komu Čapí hnízdo patří. V roce 2016 na schůzi Sněmovny řekl, že farmu vlastnili v době získání dotace jeho dvě děti a bratr partnerky.

Kvůli Čapímu hnízdu se v úterý sejde mandátový a imunitní výbor Sněmovny, který bude jednat o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Jednání se uskuteční den před žádostí Babišovy vlády o důvěru. Babiš i Faltýnek opakovaně označili případ za nesmyslný a mluví o jeho politické motivaci.

