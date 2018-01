Vláda žádá o důvěru. Zeman bude před druhým pokusem požadovat 101 zaručených hlasů

Vláda má zajištěny hlasy jen v klubu ANO, který má 78 ze 200 poslanců. Proti vládě budou jednomyslně hlasovat i komunisté, kteří zvažovali její toleranci.

Zákon nařizuje, že pro získání důvěry musí vláda získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců, nikoli většinu ze všech poslanců. Pokud kabinet důvěru nezíská, podá demisi a prezident jej pověří vládnutím do jmenování nové vlády.

V případě, že vláda neuspěje s žádostí o důvěru, podá menšinový kabinet demisi na příštím zasedání, které bude 17. ledna. Babiš to řekl před zahájením odpoledního bloku diskuse Sněmovny. I když kabinet důvěru nezíská, chce Babiš pokračovat v práci, jako by ji měl. Uvedl, že ve čtvrtek má naplánováno například jednání Bezpečnostní rady státu či kontrolu čerpání evropských fondů.

Při dalších jednáních o druhé vládě Babiš nevylučuje možnost vzniku koaliční vlády, i když je mu bližší jednobarevný kabinet. Pro nejbližší dobu počítá s jednáními s ČSSD a hnutím SPD. Koaliční spolupráci s SPD ale dále vylučuje. Od ostatních stran nedostal vstřícné signály ohledně spolupráce, uvedl.

„Lepší je menšinová vláda s podporou, ale pokud to nepůjde, tak budeme nabízet i vstup do vlády,“ řekl Babiš novinářům. „Určitě jsme připraveni i na koaliční vládnutí. Závisí, jak se to vyvine,“ uvedl. V minulosti říkal, že by i při druhém sestavení vlády chtěl vytvořit jednobarevný menšinový kabinet, podle něj je efektivnější a nejsou v něm spory.

Podpora od Zemana

Kabinet Andreje Babiše před hlasováním Sněmovny podpořil půlhodinovým projevem prezident Miloš Zeman. Mimo jiné se vyjádřil i k případu dotace pro Čapí hnízdo, kvůli níž Babiš čelí trestnímu stíhání.

„Od starořímských dob platí presumpce neviny. Presumpce neviny říká, že na obviněného je třeba pohlížeti jako na nevinného, dokud není pravomocně odsouzen. Prosím všechny politiky včetně sebe, aby si nehráli na vyšetřovatele, státního zástupce ani na soudce,“ řekl Zeman.

V roce 1998 se přitom Zeman v otázce presumce viny či neviny přikláněl zcela k opačnému názoru. “…u politika platí nikoliv presumpce neviny, ale bohužel u něho platí presumpce viny,“ řekl Zeman 3. dubna 1998 v debatním pořadu Pressklub rádia Frekvence 1. Podle jeho tehdejšího názoru by měl politik rezignovat, je-li v jakémkoliv podezření, byť by bylo „sebepitomější“.

Zeman potvrdil, že dá Babišovi i druhou šanci. Vyzval ho ale, aby si před dalším pokusem vyjednal pro svůj kabinet dostatečnou podporu ve Sněmovně. Dá mu na to dostatečný časový prostor. „Co vím, tak pan prezident neřekl výslovně, že bude požadovat 101 podpisů, ale bude chtít garanci toho, že druhý kabinet získá aspoň 101 hlasů při hlasování o důvěře. Připadá mi to jako standardní a logický požadavek prezidenta před druhým pokusem,“ uvedl Babiš.

Od Babiše bude Zeman chtít pravidelné informace o vývoji jednání. Až oznámí, že podporu má, jmenuje ho. Uvedl to na dotaz, jak dlouho by jednání mohla trvat.

„Zavazuji se tedy, že vytvořím před avizovaným druhým pokusem dostatečný časový prostor, odpovídající možná německému modelu, aby mohla proběhnout jednání, ať už budou směřovat k většinové koaliční vládě, anebo naopak k menšinové vládě s tolerancí nebo podporou některých parlamentních subjektů,“ uvedl prezident.

Zeman též řekl, že podpora některé z dalších stran Babišově vládě by mohla být založena na svornících, které jsou už v programovém prohlášení současného kabinetu. Zemanovi připomíná švédský stůl, z něhož si každý může vybrat, co chce.

Opozice: Předvolební projev

V reakcích na sociálních sítích, které členové dolní komory zveřejňovali ze sálu už během Zemanova vystoupení, často označují projev hlavy státu za předvolební s ohledem na páteční začátek prvního kola prezidentské volby.

„Prezident Zeman právě přednáší ve Sněmovně předvolební projev v rámci své nekampaně. Důvěra vládě je mu šumák,“ glosoval projev na twitteru předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Předseda strany Jiří Pospíšil označil za symbolické, že Zeman dělá ve Sněmovně kampaň současně pro sebe i Babiše. „Ti kluci bez sebe nedají ani ránu,“ uvedl.

Prezident Zeman právě přednáší ve sněmovně předvolební projev v rámci své nekampaně. Důvěra vládě je mu šumák. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 10. ledna 2018

Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová kritizovala to, že Zeman nemá čas či sílu účastnit se debat prezidentských kandidátů, ale má čas či sílu, aby podpořil svého mocenského partnera Babiše. „Věřím, že dneska se s Poslaneckou sněmovnou jako prezident loučí,“ uvedla.

Šéf ODS Petr Fiala na stejné sociální síti uvedl, že Zeman se v proslovu věnoval spíš jednotlivostem než celkovému obrazu. „Z jeho projevu bylo jasně vidět, že za dva dny znovu kandiduje. Nakonec nám ale dal za pravdu, že koncept menšinové vlády Andreje Babiše je neudržitelný,“ uvedl.

Místopředseda STAN Vít Rakušan také hovoří o předvolebním proslovu. „Maximální prostor pro Andreje Babiše. Téměř neomezený prostor pro vládu bez důvěry. Kritika neziskovek. Rýpnutí do všech stran, kromě těch, které ho podporují. Překvapilo snad něco?“ konstatoval.

Babiš: Demokracii neoohrožujeme

Babiš představil hlavní úkoly svého menšinového jednobarevného kabinetu od politiky k Evropské unii přes investice po bezpečnost. V téměř hodinovém projevu se také ohradil proti tvrzením, že ohrožuje demokracii, a slíbil, že bude poslancům naslouchat.

„Je nesmysl říkat, že ohrožujeme demokracii. Chceme ji rozvíjet,“ uvedl Babiš. Kabinet podle něho „maká“ a projednává objektivně poslanecké i senátní předlohy. Uvedl také, že vláda chce vylepšit život obyvatel. „Máme na to, abychom se vrátili do první ligy v Evropě,“ zdůraznil. Ministerský předseda označil vládní program za velmi dobrý. „Uděláme vše pro to, abychom ho plnili,“ řekl.

Vláda chce zdanit finanční náhrady církvím. Bělobrádek: Zavání to antisemitismem

Při představování programových priorit vycházel v projevu ze šesti strategických směrů, jak jsou popsána na prvních stranách vládního programu. Vedle Evropské unie, investic a bezpečnosti mluvil také o digitalizaci státní správy, o důchodové reformě a o reformě státu.

„My máme program pro všechny, a proto si myslím, že byste nás ve finále měli podpořit,“ podotkl závěrem Babiš. Jeho kabinet ale důvěru téměř s jistotou nezíská, ostatní strany deklarovaly, že budou hlasovat proti vládě. „Pokud tu důvěru dneska nedostaneme, tak uvidíme, jak bude dál,“ uvedl ministerský předseda, který má od prezidenta Miloše Zemana slíbený i druhý pokus o sestavení kabinetu.

Návrh Pirátů a STAN neprošel

Poslanci Pirátů a STAN neprosadili návrh, aby se Sněmovna ještě před jednáním o důvěře vládě zabývala vydáním Babiše ke trestnímu stíhání. Postup podpořilo 65 přítomných poslanců, 115 jich bylo proti.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš návrh zdůvodnil tím, že je zásadní rozdíl, zda by Sněmovna hlasovala o důvěře vládě premiéra, který je, nebo není trestně stíhaný. Podle šéfa frakce STAN Jana Farského není důvod, aby se projednávání policejní žádosti o vydání Babiše a prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka protahovalo a oba aktéři kauzy se schovávali před spravedlností.

Faltýnek navrhovaný postup zpochybnil, když připomněl listopadové usnesení dolní komory, která projednávání policejní žádosti odročila do té doby, než její posuzování uzavře mandátový a imunitní výbor. Předseda KSČM Vojtěch Filip by rozhodování Sněmovny o Babišově a Faltýnkově vydání ke stíhání bez stanoviska výboru znamenalo posun k revolučnímu právu. Rovněž SPD chce vyčkat podle předsedy poslanců tohoto hnutí Radima Fialy na stanovisko výboru. „Měli bychom dodržovat zajeté procedury,“ přidal se předseda klubu ČSSD Jan Chvojka.

Bude to jízda. Čtěte komentář Pavla Párala

Poslanci KDU-ČSL považují za nesprávné, že Babiš nepokusil o sestavené většinového kabinetu. Důvěru vládě lidovci nechtěli spojovat s kauzou financování Čapího hnízda.

Ani Sociální demokracie vládu nepodpoří, její programové prohlášení považuje za soubor slibů, které nebude kabinet chtít plnit. Řek to úřadující šéf strany Milan Chovanec. ČSSD je podle něj připravena při případném druhém pokusu k věcnému jednání o vládě, které však nesmí probíhat formou diktátu. Vzniklá vláda by měla být mimo jiné proevropská a bez obviněných politiků, uvedl Chovanec.

ODS nevysloví důvěru vládě kvůli tomu, že se hnutí ANO ani nepokusilo o sestavení většinové vlády, řekl šéf strany Petr Fiala. Dalšími důvody jsou program, který jde proti požadavkům občanských demokratů na omezení byrokracie a snížení daní, a fakt, že pro podporu vládě ODS nemá mandát od svých voličů. Fiala vyloučil i to, že by mohla ODS podpořit menšinovou vládu ANO při případném druhém pokusu.

Přečtěte si také: