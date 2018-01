Fiala obhájil svou pozici v čele ODS. Získal 90 procent hlasů

„Respektujeme mandát hnutí ANO od voličů. Ale opakuji: on osobně (Andrej Babiš) ani hnutí ANO nedostali od voličů České republiky žádný mandát na jednobarevnou vládu. To je podle mě také nezpochybnitelný fakt. Tento fakt by měly respektovat všechny politické strany, měl by ho respektovat prezident republiky. Občanská demokratická strana takovou vládu nepodpoří ve druhém ani ve třetím ani v žádném jiném kole,“ uvedl Fiala.



Podle něj navíc Babiš neprojevil žádnou seriózní vůli k většinové koalici. „Skutečnost je taková, že hnutí ANO si pro uspořádání Poslanecké sněmovny zřídilo již zmíněnou koalici s SPD a KSČM. Tato koalice i s podporou Pirátů zajistila hnutí ANO úplný monopol nad managementem sestavování vlády. Bereme to na vědomí,“ podotkl Fiala.