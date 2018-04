Když dva nedělají totéž

Pod prvním z nich se vážně kývá židle, přestože je fakticky neodvolatelný, pokud není usvědčen z nějakého trestného činu, nebo alespoň nezákonnosti. Michal Murín přitom nebyl nikdy z ničeho obviněn a už vůbec ne stíhán. Jeho pozice je dána jakýmisi drby a nedoloženými domněnkami státních zástupců.

Ten druhý sedí ve svém křesle jak přibitý. Přestože si ve své funkci hraje na Vinetoua, který ochrání statky Apačů, a likviduje zajišťovacími příkazy jednu firmu za druhou. Nejvyšší správní soud opakovaně počínání finanční správy prohlásil za nezákonné a nařídil vrátit peníze, což se dělo a děje s velkými průtahy a velmi neochotně.

Před pár dny pak soudci smetli ze stolu i samotnou podstatu tohoto „podnikání“ berňáku, tedy exekuci podnikatelského majetku bez toho, že by byla vůbec pravomocně vyměřena daňová povinnost, což sice tak nějak dá zdravý rozum, ale nikoli logika Martina Janečka, pro něhož je každý podnikatel potenciálním podvodníkem, a je třeba mu tudíž už preventivně zakroutit krkem.

Že se daňové podvody dějí a dít vždy budou, je evidentní, stejně jako to, že stát musí usilovat o vybrání toho, co mu ze zákona patří. Ale nikoli jako tlupa Apačů, která přepadne dostavník, protože si myslí, že veze bizoní kůže z jejich lovišť. Kdo jiný než státní správa by měl dodržovat zákon a tady fakt nelze dělat výjimky.

Rozdíl, jak k oběma přistupuje náš premiér v demisi, je jasným dokladem, že maká. Ale, bohužel jen na svém osobním problému trestního stíhání. Rozhodně ne na fungování právního státu.

