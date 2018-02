Zase ty daně

Moc kreativní to není, ale co pořád vymýšlet. Že superhrubá mzda byla zavedena především proto, aby lidé viděli, jak málo jim z jejich skutečného výdělku přijde na účet po zdanění, už zřejmě není aktuální. Budiž. Vliv této konstrukce na výběr daní a pojistného byl zcela nulový. Rovnou daň, co vůbec není rovná díky obřím odečitatelným položkám, jsme oplakali dávno. S tím, že růst průměrných mezd fakticky posouvá efektivní zdanění sice po kousíčkách, ale vytrvale výše a výše a spolu se zásahy u OSVČ, zvyšováním spotřebních daní a dalšími úpravami narostla souhrnná daňová kvóta z 33 na 34,5 procenta, jsme se také smířili. Představené úpravy daňové legislativy na tom nezmění vůbec nic.

Makáme i v demisi. Letos se budou měnit daňové zákony, odpadový i horní zákon

Tak proč do toho, ksakru, vrtat? Nutit firmy měnit účetní programy, školit daňové poradce, řešit chyby v účetnictví a přiznáních malých podnikatelů? Jestli existuje v české daňové legislativě nějaký problém, tak jsou to nepochybně neustálé změny zákonů, které si jejich uživatelé nestačí učit. A jsou za to dnes po zásluze finanční správou trestáni.

Z tohoto pohledu je pak celkem pozitivní, že pořád ještě nemáme nějakou vládní většinu, která by byla schopna své návrhy prosadit, a tak to, co na financích vzniklo je zatím jen pustá teorie. Ale stálo by za to, aby si nějaká partaj osvojila starý dobrý princip, že když něco funguje, tak se do toho nevrtá. Zvláště, když jediným smyslem takového konání je předvést, že tady někdo maká.

