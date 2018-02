Soumrak nad babstapem

Soudci se postavili za společnost Vyrtych, jíž berňák odmítl přiznat odpočet DPH na nakoupeném zboží, protože kdosi v řetězci před touto firmou daň neodvedl. Situace, která je v mnoha jiných případech důvodem, nebo spíše záminkou, k vystavení zajišťovacích příkazů a k faktické likvidaci podnikatele, je při dnešní praxi celkem běžná a lze na ní zcela zřetelně dokumentovat úřední zvůli a zneužívání moci státním úřadem.

Když finanční správa zjistí, že někdo neodvedl řádně daň a vypařil se, najde si prostě kohokoli jiného v dodavatelském řetězci, kdo je schopen tu daň zaplatit, a z něj ji vymáčkne bez jakéhokoli dokazování, že se dotyčný na podvodu podílel. Tento postup má samozřejmě logiku pokud sdílíte přesvědčení našeho premiéra v demisi, že „všeci kradnů“. Když podvádějí všichni, je přece jedno, komu ty ukradené peníze seberu, případně ho rovnou zavřu do kriminálu. V právním a demokratickém státě je ale taková logika drobet nepřípustná a zavání závažnou trestnou činností.

Je nepochybně zcela legitimní a chvályhodné bojovat s daňovými úniky. A v mnoha medializovaných případech lze mít o postižených podnikatelích a jejich křišťálové čistotě jisté pochybnosti. Činit tak ale postupy výběrčího daní Hlinomaze z pohádky Pyšná princezna opravdu nelze. Finanční úřad musí při tom, kdy někomu zabavuje jeho peníze, mít jasné a konkrétní důkazy a argumenty. Že něco povídala jedna paní v nádražním bufetu, prostě nestačí a stačit nemůže. A to i za cenu, že prostě někdy někdo ten daňový podvod dotáhne do úspěšného konce.

Právní jistota daňového poplatníka, který není povinen zaměstnávat tajnou službu lustrující, zda všichni jeho dodavatelé řádně platí daně, má mnohem větší hodnotu. Nehledě na to, že finanční správa svým diletantským a nezákonným postupem způsobila podnikatelům za poslední roky miliardové škody, které budou platit ti daňoví poplatníci, kteří si své povinnosti řádně plní. Soudci nyní řekli hodně nahlas, že je s tím třeba přestat. Že by to nemělo důsledky pro ty, kteří tuto mašinérii spustili, je nepředstavitelné. Alespoň v normálním, demokratickém a právním státě.

