Se skandálem

Že Andrej Babiš do takového střetu jde, je projevem zjevně obrovského strachu a vědomí, že se šetření Čapího hnízda nedaří zamést pod koberec ani po slavném volebním vítězství.

A navíc před pár dny bez velké pozornosti médií proběhla zpráva, podle níž si případ korunových dluhopisů z pražské kriminálky pod sebe stáhla Národní centrála proti organizovanému zločinu dozorována Vrchním státním zastupitelstvím v Praze. Je dost málo pravděpodobné, že by tak NCOZ s Bradáčovou činily kvůli tomu, aby mohly věc odložit jako nedůvodnou.

Jestli přitom existuje něco, co se premiérovi v demisi fakt hodně nehodí, je to možnost, že předseda Sněmovny Vondráček dostane na stůl další žádost o vydání poslance Andreje Babiše k trestnímu stíhání ještě před tím, než ho prezident skutečně jmenuje znovu premiérem a bude mít v náprsní kapse dostatek podpisů pro důvěru své vládě.

A tak skandál neskandál, je třeba ovládnout policii a to hned. Cesta přes Murínovu hlavu je nejkratší. Problém je ten, že má mandát na pět let a může být odvolán prakticky jen tehdy, pokud spáchá trestný čin. Ten se nyní musí najít, nebo vyrobit.

Není třeba adorovat českou policii. Má svého másla na hlavě dost. Nicméně pokud lidé spojovaní s trestnou činností a vyšetřovaní pro vážné kriminální činy ji budou personálně řídit tak, jak nyní předvádí český premiér v demisi Andrej Babiš, je to významný krok do poměrů Babišovy vlasti, kde mafie vraždí sedmadvacetiletého kluka jen proto, že by o ní mohl napsat něco nehezkého.

