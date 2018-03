Jak sestřelit vrtulník vidlemi

Víte, kdo se nejvíc těší na Silvestra roku 2020? Přetížení medici a vojáci sloužící na armádních vrtulnících W-3A Sokol. Právě ve čtvrtek 31. prosince 2020 mělo skončit čtyřleté mezidobí, po které musí české vojsko nedobrovolně obsluhovat stanice letecké záchranky v Plzni a Bechyni.

Až do konce roku 2016 sloužili armádní záchranáři jen v západočeském regionu. A tak to mělo zůstat minimálně do roku 2024. Jenže před dvěma léty si pár chytrých hlav - a není divu, že se sešlo pod dohledem Andreje Babiše - řeklo dost. Chystaný osmiletý tendr na leteckou záchranku tehdy ministr financí Babiš a jeho tajemník Adam Vojtěch na poslední chvíli stopli (zdál se jím příliš drahý). Vidle byly hozeny, ale Babiš neměl připravené žádné řešení.

Což se později vymstilo vojákům a policistům. Ti provozovali po jedné stanici. Mlčky se ale museli smířit s tím, že nově budou živit celkem čtyři základny (armáda má přitom všeho všudy čtyři vrtulníky ve zdravotnické verzi, policie jen tři). O zbylých šest stanic se pak v tendru poprali soukromníci.

Babiš tak chtěl získat čtyři roky, během nichž vznikne státní podnik či neziskovka, která od 1. ledna 2021 převezme leteckou záchrannou službu nad Českem kompletně do své režie. Jenže jak už týdeník Euro napsal 12. března, Babiš i Vojtěch, dnes ministr zdravotnictví v demisi, nechali věc vyhnít. Teď je jasné, že založit a hlavně zprovoznit firmu není během následujícího dva a půl roku reálné. Nejsou piloti, vrtulníky ani certifikáty.

Kdo zachrání záchranku? Služba nemá vrtulníky ani piloty

A jak to tedy ANO nyní vyřeší? Ještě před pár týdny chtělo ministerstvo zdravotnictví hodit kompletní provoz záchranky na vojáky a policii. Pak ale Adam Vojtěch prohlásil, že jeho resort raději připraví nový tendr na další čtyřletý kontrakt pro období 1. ledna 2021 až 31. prosince 2024. Až pak by mohla službu převzít státní firma.

Ukazuje se, že hnutí Andreje Babiše rozkopalo funkční systém jen proto, aby rozpoutalo několikaletý chaos a stejně nakonec nic nevymyslelo. Žádné zjednodušení, žádné zlevnění. Ba naopak. Před dvěma lety převzaly část letecké záchranky i zahraniční společnosti, s nimiž lékaři nemají dobré zkušenosti. Tu se člověk dozví, že vrtulníky převážejí mnohem chudší záchranářskou výbavu, než bylo standardem v minulosti, jindy se zase rozkřikne, že piloti odmítnou přistát tam, kde se dříve běžně sedalo. A technické potíže helikoptér jsou pak tématem na samotný příběh.

Vojtěchův plán dalšího čtyřletého kontraktu jen zakonzervuje současný problém a provozovatelé - kteří nemají dlouhodobou vidinu byznysu - nebudou modernizovat své stroje a školit další piloty. Kdyby si pak náhodou Babiš nebo kterýkoliv jiný politik vzpomněl, že se zase zaspalo nebo spuštění státního podniku je zbytečně drahý špás, žádné nouzové řešení v podobě dalšího tendru už nemusí být k mání.

Tenhle příběh dokazuje několik věcí. Že rozbíjet je velmi jednoduché a líbivé a zvládne to kdokoliv, ale vymyslet funkční řešení vyžaduje aspoň minimální úroveň dovedností. A navíc se odkrylo i to, jak užitečný eunuch je z armády od roku 2014, kdy ANO ovládlo ministerstvo obrany. Vojsko plní politické úkoly, na které mu nezbývá příliš sil a techniky, zároveň si ale musí nechat zajít chuť na důležité nákupy. Na ty totiž Babišovi ministři odvahu nemají.

