Skalní Vodička z Krymu

“Na každém jednání Aliance s Ruskem - na úrovni Rady NATO-Rusko jich za poslední dva roky proběhlo šest - je vždycky Ukrajina prvním bodem. A Aliance vždycky zdůrazní, že anexe Krymu a aktivní podpora Donbasu je jasným porušením mezinárodního práva a aliančního státy ho nikdy neuznají.”

To je citace Petra Pavla, šéfa Vojenského výboru NATO, z prosincového rozhovoru pro týdeník Euro. Západní země ví, že připojení Krymu na základě kontroverzního referenda k Rusku je už za čárou, a budou na každém setkání moskevské politiky upozorňovat, že takové geopolitické chování do 21. století nepatří.

Ovšem fanatičtí vzývači Vladimira Putina a všeho ruského, jichž i v Česku máme v parlamentu pár, jedou podle jiných notiček. Minulý týden se jedna taková skupinka na sociálních sítích pochlubila několika fotografiemi z rudého výletu.

Nemá cenu vyjmenovat všechny, kdo se procesí zúčastnili. Stačí zmínit “obvyklé podezřelé” - komunistického poslance a předrevoluční mlátičku Zdeňka Ondráčka, Okamurova zákonodárce Jaroslava Holíka či Josefa Skálu, místopředsedu KSČM. Anebo Jaroslava Vodičku, který rozložil Český svaz bojovníků za svobodu, po revoluci se živil opravami automobilů UAZ české armády a Miloš Zeman mu dal jako svému velkému podporovateli státní vyznamenání.

Do jejich rodinných alb jistě nejvíc zapadnou fotky z Krymu, kde se fotí se skupinkami ruských vojáků. Panečku, to je vzdor! To přece musí každý, komu jde o správnou věc a sdílí na svém facebooku několik konspiračních zpráv denně, ocenit! Ameriko, koukej, nás si nekoupíš! Máme vlastní hlavu a ani imperialistické chemtrails na obloze naše názory nezmění!

Až pojedou pánové na rudou hostinu příště - třeba v březnu slavit čtvrté výročí připojení Krymu k Rusku -, měl bych na ně následující prosbu:

Své fotky po čerstvém poznávacím výletu zveřejnili jen pár týdnů poté, co uznávaný bezpečnostní magazín Jane’s Defence Weekly informoval o objevech organizace InformNapalm. Její experti zdokumentovali, že na východě Ukrajiny působí 40 druhů ruských zbraní a bojových technologií.

A nejde jen o jednoduše ovladatelné tanky T-72B3, které po několikahodinovém školení zvládne řídit průměrný donbaský povstalec s chytrým telefonem kolem krku.

InformNapalm zjistil i zapojení nejmodernějších ruských systémů elektronického boje. A “know-how” pro jejich ovládání si Moskva nenechá vzít natož rozšířit mezi bojůvky na Donbasu. Svěří je jen svým nejlepším a proklepnutým vojenským inženýrům. To znamená, že je na Ukrajině obsluhují špičkově vycvičení příslušníci ruské armády.

Řeč je třeba o systému Rtuť. Ten dokáže prostřednictvím radiových vln a falešných signálů zničit nepřátelské projektily ještě ve vzduchu. Anebo průzkumný radar 1RL232-2M Leopard. Na bojišti umí rozeznat lidský cíl na vzdálenost 15 kilometrů, tank pak dokonce na 35 kilometrů.

Vysvětlení, proč Moskva posílá za hranice sousedního státu špičkové technologie a své experty, by bylo na místě. Fotek už bylo dost, pánové.

