Krycí jméno Mluvka bez odvahy

Bylo by to nejčistší, nejjednodušší a nejrychlejší řešení. Pokud si vojáci i stratégové ministerstva obrany skutečně vypočítali, že americké stroje UH-1Y Venom od firmy Bell Helicopter jsou pro ně nejvhodnější, měli se vykašlat na rádoby soutěž a jakési „mezivládní“ vyjednávání s několika státy a rovnou se na miliardovém obchodu domluvit jen s Washingtonem.

Že americké řešení bylo skutečně preferované, teď v rozhovoru pro Respekt potvrdil i Martin Stropnický: „Nákup schválil americký Kongres i Ministerstvo zahraničí USA, (…). V tom obchodu přece nejde jen o vrtulníky, ale také o stvrzení našeho strategického partnerství s USA.“

Moment. Nebyl to ale Stropnický, kdo uplynulé čtyři roky vedl ministerstvo obrany? Kdo společně se svým náměstkem pro vyzbrojování Danielem Koštovalem určil, že víceúčelový vrtulník se Praha pokusí vybrat v rámci utajené mezivládní dohody? Kdo rozhodl, že se nebude jednat s jedním výrobcem, ale osloví se několik stran? Kdo stavěl kulisy v trapné grotesce, v níž už bylo od předloňské zimy jasné, že režisér dál hlavní roli stroji UH-1Y Venom a ostatní vrtulníky dělají jen křoví? A komu chyběla kuráž jasně říct, že se koupí venomy?

Když dnes Stropnický mluví odvážně – k čemuž jej vyprovokovala i kritická slova jeho nástupkyně Karly Šlechtové – měl by prozradit, proč se tak nechoval i v čele ministerstva obrany. Proč se jen schovával, nedělal tiskové konference o strategických projektech, odmítal rozhodovat a armádě výrazně nepomohl s žádnou modernizací.

Jestliže jde v obchodu o „stvrzení našeho strategického partnerství s USA“, bylo by fajn ještě zjistit, co si o kontraktu myslí třeba vlády Itálie, Německa a Francie. I ty Praha do „vyjednávání“ pozvala, aby si s nimi chvíli hrála a pak je postupně – v lepším případě – vyloučila, nebo s nimi bez udání důvodu přestala komunikovat. Těžko říct, jestli v Římě, Berlíně či Paříži od počátku věděli, že jsou tu jen do počtu, protože pro Českou republiku je přece hlavní spolupráce se Spojenými státy.

A pokud má armáda stále stejné priority a nic se nezměnilo, snad se nyní Česko ke svým evropským spojencům zachová diplomatičtěji než náš současný šéfdiplomat.

