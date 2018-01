Chudák zrůda

Jinak nezbývá než podotknout, že to nejsou hyeny novináři, mafiánští policisté ani Kalousek, kdo zatáhl do kauzy Čapí hnízdo Babišovy děti a manželku. Do okamžiku, kdy jako skutečné vlastníky společnosti Farma Čapí hnízdo označil sám, bez nucení své příbuzné sám Andrej Babiš na památném vystoupení v Poslanecké sněmovně, neměl o jejich účasti na projektu nikdo ani páru.

Možná bychom měli říkat o jejich údajné účasti. Protože sice k tomu existují nějaké papíry a protokoly, ale tyto osoby se nikdy neúčastnily žádné valné hromady Farmy Čapí hnízdo a neexistují ani plné moci, které by dokazovaly, že účastníci valných hromad zastupují právě je.

Kolem premiéra je živo:

Tyto a další dokumenty, které požadovali kontrolní orgány, policisté i OLAF, nikdy nebyly předloženy. Nějak záhadně se s dalšími velmi podstatnými dokumenty ztratily, a tak to pořád vypadá, že to celé mohlo být úplně jinak.

Prostě že Babiš akcie Čapího hnízda přes své advokáty ovládal stále a kontinuálně a žádní příbuzní by v kauze nefigurovali, kdyby je tam nezatáhl v nouzi, kdy potřeboval poslancům a veřejnosti předhodit nějakého jiného vlastníka. A tak možná Babiš není ani tak zrůda, ale jenom hlupák, který nedomyslel důsledky svých vlastních lží. To by asi ta pohoda u rodinného krbu Babišových byla nyní horší než výkon trestu v nápravném zařízení Valdice.

Čtěte další komentáře Pavla Párala: