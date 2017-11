A je to fakt silné kafe, tahle Babišova víra v kované odborníky. Na dopravě setrvá Dan Ťok, kterému se přezdívá tříkilometrový ministr, podle rekordně nejnižší délky dálnic, postavených za jeho dosavadní vládní působení. Ale je nespravedlivé mu to vyčítat, protože ten úřad ve skutečnost čtyři roky vede prostějovská partička kolem náměstka Ferance a obviněného Faltýnka.

Trefou do černého je pak nástup Karly Šlechotvé na obranu. K vojenské tématice se končící ministryně pro místní rozvoj dostala nejblíže při přípravě zákona o pohřebnictví. Jen nevíme, zda bude pohřbívat ulovené Tálibánce, nebo české vojsko již tak dost zdecimované filmovým hrdinou a jeho rodinou, která se prý stěhuje do Černínského paláce. Poslední žena v čele resortu Vlasta Parkanová uměla alespoň vojákům zazpívat do kroku.

Ministři z klobouku aneb Jak Babiš skládá vládu

Adam Vojtěch mířící na ministerstvo zdravotnictví se sice určitě něco o financování resortu naučil jako Babišův poradce na financích. Jenže nastupuje do manažersky nejsložitějšího resortu ve vládě a dosud neřídil ani trafiku.

Náměstkyně Schillerová, která má povýšit na ministryni financí, manažerské zkušenosti bezesporu má. Jenže bohužel především z přeměny daňových úřadů na úřady pro likvidací podnikatelů, zejména těch, kteří konkurují Agrofertu.

Opět se prokazuje dávno známá personální vyprahlost hnutí ANO. To ale majiteli ANOfertu pranic nevadí. Nepotřebuje jako ministry osobnosti s vlastními názory a vizí o řízení svých resortů. Potřebuje náměstky, kteří poslušně vykonávají pokyny jediného akcionáře České republiky řízené jako firma. A těch má dost.

