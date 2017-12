Milošova přezka u opasku

Byl to Zeman, který od počátku hlásil, že dá všechny své pokusy o sestavení vlády miliardáři, který se nerad dělí o cokoli, natož o moc. A řekl, že bude moci vládnout i bez důvěry hodně dlouho, bez ohledu na elementární ústavní a demokratická pravidla.

Babiš nebyl nucen vyjednávat a dál vedl kampaň, jako by se další volby měly konat už na jaře. A příprava na předčasné volby, v nichž ještě posílí svou pozici je v plném proudu. Ve sněmovně je přitom dostatek ochotných koaličních partnerů, kteří by i za malé ústupky Babišovi svůj hlas prodaly. A tak spolu s kampaní běží jejich vydírání ze strany ANO.

Pokud by Babiš usoudil, že se mu předčasné volby hodí, tak je dost pravděpodobné, že by sehnal potřebných 120 poslaneckých hlasů a Zeman by si mohl na televizi Barrandov mektat, co chce.

Pokud by před jmenováním premiéra požadoval nějakou dojednanou podporu, podobně, jako jeho předchůdci (první Topolánkova vláda se nepočítá, protože sněmovna byla tehdy rozdělena 100 na 100 a žádné schůdné řešení neexistovalo), byla by nyní zřejmě již nějaká koalice dojednaná.

Že by zatím vládla pořád Sobotkova vláda v demisi, by nebyl žádný problém, protože kromě obhájení státního rozpočtu před poslanci by stejně nic nedělala. Jen by možná zveřejnila zprávu OLAF a tlak na vyšetřovatele a státní zástupce v kauze Čapího hnízda by byl o poznání menší. Že by se kvůli tomu Zeman rozhodl chovat, jako politický amatér a diletant? Těžko říci. Možná jen opravdu už na svou funkci nemá.

