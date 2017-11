Vyřízeno k dennímu pořádku

Babiš už své vydání delší čas veřejně zpochybňuje a nyní mu na to bezpochyby kývne i mandátový a imunitní výbor. Komunisté pak dopředu hlásí, že se budou řídit návrhem výboru, což je už 93 hlasů. A okamurovci připouštějí, že ještě není jisté, jak budou hlasovat, ale v nejhorším jich jistě aspoň sedm dodají. Nakonec řečeno slovy klasika Andreje, je to přece všechno jasná účelovka.

A to úplně stejně jako následující text z morálního kodexu hnutí ANO, kde se v bodě IX doslova a do písmene praví: „V případě přestupkového řízení či trestního stíhání proti své osobě reprezentant nebude využívat poslaneckou/senátorskou imunitu a požádá příslušný parlamentní výbor, aby neprodleně navrhl jeho vydání. Jedinou výjimku v tomto ohledu tvoří případné stíhání za politické projevy pronesené na půdě Parlamentu ČR.“ Který kmotr to tam asi vpašoval? Nejspíš Kalousek. V tomhle matrixu člověk neuhlídá ani vlastní partaj.

Navíc ANO není a nebude v žádné koalici s takovými umaštěnci, jako jsou okamurovci a komouši. To, co máme, je přece stará dobrá opoziční smlouva. Akorát jí tak nebudeme nahlas říkat. Ono by to ani nebylo správně. Ta byla veřejně přiznaná. Takové chyby se naši borci určitě nedopustí. Vždyť jde o férové kšefty, jako třeba ten s Grospičem v imuniťáku a Okamurou na místopředsednické židli. A do těch nikomu nic není. Co kdyby nějaký Ištvan nasadil zase ty přitroublé odposlechy.

Hlavně, že bude klid na práci. Imunita nestačí, protože s obviněnou Monikou by doma bylo peklo. Ale naši zakleknou na toho státního zástupce a ten se pak bude divit a hledat, kde nechal tesař díru, ten grázl zkorumpovanej. A že ta banka potvrzuje, že mi to Čapí hnízdo patřilo, když jsem žádal o dotaci? No a co má bejt? Však už si v Česku neškrtnou.

