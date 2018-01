Imunitní výbor doporučil Sněmovně vydat Babiše a Faltýnka ke stíhání

Pro vydání lídrů hnutí ANO Babiše a Faltýnka hlasovalo 11 členů mandátového a imunitního výboru. Novinářům to řekl jeho předseda Stanislav Grospič (KSČM). Osobně hlasoval stejně jako v září, když na stejnou žádost reagovala bývalá Sněmovna, tedy pro vydání. Všich osm členů hnutí ANO se hlasování zdrželo, řekla místopředsedkyně výboru Taťána Malá (ANO). Nedovede si představit, že by pro vydání obou lídrů hlasovala na plénu. O dalším postupu bude jednat klub, doplnila.

„Okolnosti, které se kolem kauzy dějí, a informace, které jsme měli možnost načerpat, nás vedly k tomu, že jsme nemohli hlasovat pro vydání, protože nebylo vyloučeno podezření, že by se mohlo jednat o politicky motivovanou kauzu,“ uvedla Malá.

„Jednání bylo složité, musely se zvážit všechny okolnosti,“ řekl Grospič. „Jsme si vědomi toho, že v trestním spisu i ve výpovědích, které jsme měli možnost slyšet jsou věci, které možná navozují řadu otázek, ale zároveň si uvědomujeme, že výbor není orgánem činný v trestním řízení. Nerozhodujeme o vině a trestu,“ řekl.

Jak olafnout svoje mouly. Čtěte komentář Pavla Párala

Kateřina Valachová (ČSSD) ocenila, že výbor přijal nějaké rozhodnutí. „Na obsahu zpravodajské zprávy jsme se shodli všichni. Myslím si, že to je důležité z hlediska spravedlivého posouzení věci a procesu vydání obou poslanců,“ řekla Valachová. Dodala, že vliv na jednání výboru mělo to, že Babiš s Faltýnkem sami požádali o své vydání. „Pro mě to bylo podstatné,“ uvedla. Vliv Babišova postoje přiznali i další členové výboru.

Poslanci hnutí SPD, kteří původně chtěli, aby na dnešním jednání výbor vyslechl bývalého detektiva Jiřího Komárka, nakonec hlasovali ve výboru pro vydání Babiše a Faltýnka. Podobný postup bude doporučovat členům klubu člen výboru Radek Rozvoral (SPD). Nějaké náznaky, že by kauza mohla být zpolitizovaná, Rozvoral nicméně stále cítí. „Vzhledem k tomu, že nejsme orgány činnými v trestním stíhání, o tom musí rozhodnout soud,“ uvedl Rozvoral s odkazem na diskusi kolem Komárka či na načasování kauzy. „Myslíme si, že by to zpolitizované mohlo být, ale nemáme pro to žádné důkazy,“ doplnil. Komárka ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) nezbavil mlčenlivosti, takže dnes nevypovídal.

Výbor je 19členný, 11 hlasů v něm dohromady mají zástupci ODS, Pirátů, SPD, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Za ANO je ve výboru osm členů.

Ministerstvo zřejmě vyjme Čapí hnízdo z financování EU, stanovisku ROP navzdory

Babiše a Faltýnka policie obvinila už před volbami pro podezření z dotačního podvodu. Babiše podezírá i z poškození finančních zájmů EU. Oba poslanci tvrdí, že se žádného trestného činu nedopustili a říkají, že jde o politickou kauzu. Uvedli ale, že dolní komoru požádají o to, aby je ke stíhání vydala.

Některé kluby chtějí, aby Sněmovna rozhodla o policejní žádosti ještě před pokračováním jednání o vyslovení důvěry Babišově menšinové jednobarevné vládě. Pravděpodobnější je však varianta, že dolní komora projedná žádost policie o Babišovo a Faltýnkovo vydání k stíhání až za týden. Například Valachová si stejně jako Babiš myslí, že hlasování o vydání nemá s důvěrou menšinové vládě souvislost.

Policie v případu stíhá i dalších devět lidí. V minulém volebním období Sněmovna Babiše a Faltýnka ke stíhání vydala. Nyní poslanci posuzují novou policejní žádost, protože Babiš a Faltýnek v říjnových volbách obhájili mandát, a nabyli tím znovu imunitu v plném rozsahu. Komárek podle dřívějších informací deníku Dnes zmínil u soudu údajné propojení vyšetřovatele případu Čapí hnízdo Pavla Nevtípila s právníkem kontroverzního podnikatele Ivo Rittiga Davidem Michalem. Podle vyjádření Malé z minulého týdne mluvil Komárek o vztahu vyšetřovatele s mafií.

Čtěte také: