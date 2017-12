Andrej z pavlače

Babiš Máchovou v televizní diskusi obvinil, že je spolu s policistou Nevtípilem vyšetřujícím kauzu Čapí hnízdo ve spojení s mafií, která si tuto kauzu objednala, a že tento fakt dokazuje skutečnost, že tito dva zajistili podnikateli Vladimíru Sittovi nezákonně akcie Neografu, a tím umožnili dalším akcionářům společnost mu ukrást.

Jenže faktem je, že kauzu Čapí hnízdo řeší úplně jiný státní zástupce a Máchová je od trestních kauz už více než rok odstavena. Postup Máchové v případu Sitta navíc posvětil nejen Nejvyšší, ale dokonce i Ústavní soud, o jejichž spolčení s mafií lze dokonce i v tom našem Palermu, dost silně pochybovat.

A tak Babiš, který se dožaduje presumpce nevinny v případě Čapího hnízda a sám přitom veřejně obviňuje z korupce a další trestné činnosti bez jakýchkoli důkazů každého, kdo si nemyslí, že fúze České republiky s Agrofertem je úplně ten nejlepší nápad, konečně narazil.

Ne, že by mu hrozil nějaký významný postih, ale to vysvětlení bude muset podat a řešení trestním stíháním zde není úplně vyloučeno, i když ho Sněmovna nakonec ani v tomto případě s vysokou pravděpodobností policistům nevydá. Nicméně jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá, a tudíž je zcela namístě vracet to čerstvému premiérovi stejným způsobem a bez ohledu na to, že není ještě zdaleka odsouzen, suše konstatovat, že se nám dotační podvodník chovající se jak žižkovská domovnice v premiérském křesle pranic nelíbí.