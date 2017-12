V době, kdy byl návrh státního rozpočtu na příští rok schvalován ve vládě a předkládán poslancům do výborů, odhadovalo ministerstvo financí letošní růst ekonomiky na 3,1 procenta. Aktuální odhad je už 4,5 procenta a poslední statistické údaje naznačují, že to může být ještě citelně lepší. A to navzdory tomu, že příspěvek vládních investic k růstu HDP je přinejmenším letos záporný a příští rok to nebude o moc lepší.

Ale už 1,5 procentního bodu navíc znamená, že HDP bude vyšší v nominálních hodnotách o zhruba 75 miliard korun. Vzhledem k tomu, že souhrnná daňová kvóta, tedy podíl daní a pojištění na HDP, činí u nás momentálně zhruba 34 procent, mělo by letošní inkaso stoupnout o více než 25 miliard korun. A poroste nejen letos. O tuto částku se zvyšuje základna pro výpočet příjmů státního rozpočtu v příštím roce. Bylo by proto velmi snadné prakticky jedním škrtem pera snížit plánovaný padesátimiliardový deficit na polovinu.

A alespoň kosmeticky upravit tu hrůzu, která padá na člověka, který se ve veřejných financích trochu orientuje, když si návrh rozpočtu třeba jen zběžně prolistuje. Volebního rozhazování tam kouká z každé stránky dost a dost, ale plošné navýšení mezd státních zaměstnanců v rozsahu 24,4 miliardy korun je projevem naprosté ztráty soudnosti. Přičemž se ve sněmovně ještě ozývá fňukání, jak málo se přidává učitelům.

Nějaká sebereflexe v podobě vnímání absurdního zvýšení počtu státních zaměstnanců o čtyřicet tisíc během funkčního období minulé vlády se samozřejmě nekoná. O využití příznivého ekonomického vývoje ke stabilizaci veřejných financí nemůže být ani řeči. A z racionálních stabilizačních opatření předchozích pravicových vlád nezbyl kámen na kameni. Kromě zvýšení daní, které mělo být jen dočasné.

