Kauza Čapí hnízdo je sportsťárna, zlobí se Babiš. OLAF podle něj není nezávislý

Čapí hnízdo je podle Babiše výplodem jednoho zhrzeného úředníka a europoslance KDU-ČSL Tomáše Zdechovského. Ten v podvečer uvedl, že podobné útoky premiéra vnímá jako nejlepší ocenění své práce v kontrolním výboru Evropského parlamentu, kde vystupuje proti podvodům a korupci. „Když pan premiér Babiš právě nehází vinu za svá pochybení na (šéfa poslaneckého klubu TOP 09) Miroslava Kalouska nebo (místopředsedu Pirátů) Jakuba Michálka, naváží se do mě. Osobně bych ho rád ubezpečil, že jsem nikdy nikoho neudal a rozhodně to není styl mého jednání,“ doplnil Zdechovský.

Kauzu podle Babiše drží jeho protivníci v prostoru, aby se ho zbavili. V případě, že by musel z funkce premiéra odejít, mohlo by to podle něj dopadnout jako v Polsku, kde řídí vládu strany Právo a spravedlnost (PiS) z pozadí bývalý premiér a šéf strany Jaroslaw Kaczyński. „Premiér bude (dosavadní místopředseda vlády Richard) Brabec a já budu dělat Kaczyńského,“ uvedl v nadsázce s tím, že nechce, aby to tak bylo.

OLAF v závěrech zprávy o vyšetřování Čapího hnízda píše o podezření na porušení českého národního práva i práva Evropské unie. Uvádí, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace. Postup farmy by tak mohl být hodnocen jako podvod.

Celá zpráva OLAF k Čapímu hnízdu: Nepravdivé údaje, mohlo jít o podvod

Se zprávou se v minulých dnech seznamovali Babišovi právníci, protože je součástí vyšetřovacího spisu. Kvůli padesátimilionové dotaci na farmu Čapí hnízdo obvinila česká policie premiéra z podvodu, stíhá také jeho ženu Moniku a jejího bratra a další lidi včetně poslance Jaroslava Faltýnka (ANO). Trestní řízení ve věci Babiše a Faltýnka je ale přerušeno, protože oba po říjnových volbách znovu získali poslaneckou imunitu.

Babiš a Faltýnek by měli v úterý ráno krátce po premiérově ohlášené tiskové konferenci sněmovnímu a mandátovému a imunitnímu výboru výboru přiblížit svůj pohled na případ. Ve středu by pak měli poslanci hlasovat o vyslovení důvěry Babišově jednobarevné vládě.

Čapí hnízdo Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

