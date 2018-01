Piráti mají pochybnosti kolem vzniku Agrofertu. Já ho vymyslel, brání se Babiš

„Já jsem vymyslel Agrofert, já jsem ho založil a ten stál a padal se mnou,“ prohlásil ministerský předseda k pochybnostem předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka. Podle něho byl Agrofert státní firmou, v níž Babiš působil v roce 1994 jako manažer a později „ze státního manažera státní firmy se stal vlastníkem“.

Babiš to rozhodně odmítl. „To nebyla státní firma, přece. To byla akciová společnost, kde byly slovenské a české chemičky,“ uvedl premiér s tím, že Piráti by si měli nastudovat fakta a nečíst „fejky a pomluvy a sprosťárny“. Uvedl také, že měl vizi a Agrofert založil v roce 1993.

Agrofert Firma byla původně českou dceřinou společností slovenského podniku zahraničního obchodu Petrimex, který sdružoval české a slovenské chemické podniky a pro který Babiš pracoval. Na akciové společnosti byly obě firmy podle dostupných informací přeměněny v roce 1995, kdy Babiš byl podle svých slov v dubnu vyhozen. „Ano, a dostali jsme padáka,“ uvedl. Většinový podíl v Agrofertu pak získala švýcarská firma O.F.I. (Ost Finanz und Investment), kterou založili Babišovi spolužáci.

„Víte, vaše prokletí je to, že proč tady já jsem. No proto, že (Vladimír) Mečiar a (Václav) Klaus se rozhodli, že rozdělí Československo,“ poznamenal k tomu Babiš. Na Michálkův dotaz, kdo byli vlastníci švýcarské firmy, ale neodpověděl. „Prosím, držme se té kultury parlamentní demokracie. A pokud jste nic neprovedl, tak se přece nemáte čeho bát,“ uvedl Michálek k Babišovým námitkám.

Nynější holding Agrofert kvůli Babišově vládnímu angažmá patří od loňska do svěřenského fondu, který premiér musel založit, aby vyhověl zákonu o střetu zájmů.

Jak olafnout svoje mouly. Čtěte komentář Pavla Párala

Přečtěte si také: