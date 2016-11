V Ústeckém kraji dál povládnou komunisté. Vítězné ANO končí v opozici

Komunistické straně, která v posledních čtyřech letech v Ústeckém kraji vládne, nabídlo povolební spolupráci jak hnutí ANO, tak sociální demokraté společně s koalicí SPD-SPO. Krajský výbor strany dal přednost trojkoalici, která bude mít křehkou většinu. „Jednak to byla (Od ČSSD a SPD-SPO) dlouhodobá stejná nabídka, nabídky (od ANO) se měnily, druhý takový moment byl, že více známe budoucí kolegy zastupitele z této strany. Budoucí kolegové zastupitelé z hnutí ANO jsou pro nás většinou neznámé osobnosti. A samozřejmě jsme nemohli opomenout neustálou kritiku špatné práce od lídra hnutí ANO,“ řekl Bubeníček.

KSČM by v jedenáctičlenné radě měla mít šest zástupců, ČSSD čtyři a koalice SPD - SPO jednoho. Kandidátem na hejtmana je Bubeníček. Místo statutárního zástupce by měla získat ČSSD. Mohl jím být dosavadní radní pro sociální věci Martin Klika.

Hnutí ANO dalo podle krajského předsedy Jana Richtera komunistům ještě na poslední chvíli stejnou nabídku jako ostatní dvě strany, tedy šest míst v krajské radě s tím, že ANO by si nechalo pět míst. „Na tak velký ústupek jsme šli z toho důvodu, neboť jsme si chtěli ověřit to, zda ta pouta jsou tak pevná, nebo tak křehká, že se to může přehoupnout na naši stranu,“ řekl Richter.

KSČM, ČSSD a koalice SPD-SPO začnou ihned chystat koaliční smlouvu. „Byl bych velice rád, abychom ji měli připravenou do příštího pondělí, abychom ji mohli schválit tak, jak ji musí schválit kolegové na svých orgánech, tak i my ji musíme schválit na svém krajském výboru,“ dodal Bubeníček.

Ustavující zasedání zastupitelstva by podle Bubeníčka mohlo být 21. listopadu. Kraj to chce stihnout ještě před návštěvou prezidenta Miloše Zemana, který do Ústeckého kraje zamíří 23. listopadu. „Myslím, že by bylo dobré, aby byli pozváni zastupitelé, kteří jsou nejen zvoleni, ale mají také složený slib,“ doplnil Bubeníček.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje má 55 členů. ANO získalo 20 mandátů, KSČM 13, ČSSD deset, ODS sedm a koalice SPD-SPO pět. Dvojkoalice ANO a KSČM by měla pohodlnou většinu 33 hlasů. Těsnou nadpoloviční většinu 28 hlasů bude mít trojkoalice KSČM, ČSSD a SPD-SPO. Ústeckému kraji dosud vládli komunisté s ČSSD.

