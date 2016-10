Středočeskou hejtmankou bude Jermanová. Pomohla ji nejednotná TOP 09

ANO získalo ve volbách 16 mandátů a STAN o jeden méně. ČSSD získala 11 křesel, ODS deset, komunisté osm a TOP 09 pět.

Personální obsazení rady budou strany ještě řešit. „Máme rozdělené obory, kdo se čím bude zabývat,“ uvedla Jermanová.

Ta se chystá opustit svůj post místopředsedkyně Sněmovny, a to po konání ustavujícího zastupitelstva. To bude nejpozději 5. listopadu, pokud se nikdo proti výsledkům voleb neodvolá, pokud odvolá, tak až 25. listopadu.

ANO bude mít kromě hejtmana na starosti oblasti financí, dopravu a sociální věci. Starostové budou mít zástupce v radě pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu, dále hospodářského a regionálního rozvoje (včetně evropských projektů a rozvoje venkova), oblast investic, majetku a veřejných zakázek a také oblast životního prostředí a zemědělství. Občanští demokraté budou mít resort školství a zdravotnictví. TOP 09 kulturu a památkovou péči.

Sledujte vývoj vyjednávání po krajských volbách:

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová podle lídra STAN Víta Rakušana dle svého rozhodnutí v radě nebude.

Dle koaliční dohody klesne počet orgánů kraje z 16 na 13, tedy bude pracovat 10 výborů a tři komise. Zrušena bude například komise pod zahraniční vztahy. Ty bude mít na starost hejtmanka. Podle ní postačí pro tuto oblast pracovní skupina složená z odborníků a není třeba zřizovat komisi.

Podle Jermanové se koalice shodla v první řadě na prioritách v dopravě, zdravotnictví a školství. Průniků je tam ale mnohem více. „Dohoda se promítne do toho, že se podaří navýšit prostředky na správu a údržbu silnic a samozřejmě také na středočeské školství. Takže to lidé pocítí v krátkém sledu, nebude to trvat čtyři roky volebního období,“ řekl dnes lídr středočeské ODS Martin Kupka.

V opozici skončili sociální demokraté a komunisté, kteří dosud kraj vedli. S nimi ještě dva zastupitelé z TOP 09, lídr Petr Tiso a dvojka na kandidátce Jan Jakob. Jejich postoj schválil krajský výbor TOP 09. Místo předsedy kontrolního výboru nabídne koalice sociálním demokratům.

Středočeská TOP 09 zastavila vyjednávání o koalici ve čtvrtek, důvodem bylo podle lídra Petra Tisa rozšíření původního tříčlenného uspořádání o ODS a nominace Jermanové na hejtmanku. Tři zastupitelé, místopředseda středočeské TOP 09 Daniel Marek, Milan Schweigstill a Michaela Vojtová, ale navzdory rozhodnutí krajského výboru ve vyjednávání pokračovali. Podle jeho předsedkyně Heleny Langšádlové se tak jedná o koalici založenou na přeběhlících. Langšádlová navrhne ve čtvrtek výkonnému výboru strany jejich vyloučení, řekla České televizi. „Vyzývám je, aby se mandátů krajských zastupitelů vzdali,“ uvedla předsedkyně v prohlášení.

Podívejte se na výsledky voleb v jednotlivých krajích:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj