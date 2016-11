Zimola se potřetí stal hejtmanem na jihu Čech

Volbě předcházela více než dvouhodinová diskuse. Lídr KSČM Petr Braný hned v úvodu avizoval, že jeho strana bude hlasovat pro to, aby byl hejtmanem Jiří Zimola. „Je to vzkaz, že koalice ČSSD a KSČM pokračuje, je to informace pro hnutí ANO a Jihočechy 2012. My budeme konstruktivní opozicí,“ uvedl zastupitel za ODS Martin Kuba. Připomněl, že v končícím volebním období v Jihočeském kraji vládla sociální demokracie s KSČM.

Zimolu udivilo, že někteří opoziční zastupitelé naléhali na to, aby jim hejtman před svým zvolením nastínil priority, které bude prosazovat. Podle něj každý, kdo se zajímá o veřejné dění, ví, jaké oblasti Zimola preferoval a jak je řešil. „Ty priority jsou jasné. Trápí nás dopravní obslužnost v kraji, budeme soutěžit nové dopravce u autobusů a vlaků, trápí nás zelená Šumava a jak se k ní postavit, možná i výstavba nových nádrží na zadržování vody, nebo stav kanalizace, komunikací, je tady problematika zdravotnictví,“ řekl hejtman novinářům po zvolení.

Zimola je hejtmanem od roku 2008. Nejprve jeho ČSSD vytvořila koalici s ODS, v následujícím volebním období vládla ve spolupráci s KSČM. Letošní podzimní volby na jihu Čech vyhráli sociální demokraté před ANO. Kromě těchto dvou subjektů a hnutí Jihočeši 2012 se do zastupitelstva dostaly ODS, KSČM, Koalice Pro jižní Čechy a KDU-ČSL.

