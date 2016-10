První koalice se rýsuje v Královéhradeckém kraji. Bez vítězného ANO

V Královéhradeckém kraji začali o vytvoření krajské koalice jednat zástupci ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, Starostů a Východočechů a TOP 09. V pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu by měli 24 mandátů. V kraji vítězné hnutí ANO by v případě vytvoření této koalice zůstalo s dalšími subjekty v opozici. Podle účastníků dnešní schůzky by hejtmanem měl být lídr kandidátky ČSSD Jiří Štěpán, o obsazení dalších postů se má jednat.