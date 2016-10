Hašek se na jižní Moravě musí sklonit před ANO a lidovci

Volby vyhraje hnutí ANO, za ní se umístí KDU-ČSL s ČSSD. „Je zřejmé, že z tohoto místa nebude možné jednat o pozici hejtmana, ale koaliční jednání teprve začnou a já nechci předjímat ani žádné personální záležitosti,“ uvedl Hašek, který na dálku pogratuloval vítězi voleb.

Ivo Vondrák, lídr hnutí ANO v Moravskoslezském kraji chce vést jednání o koalici s KDU-ČSL a ODS. Řekl, že kromě vítězství ve volbách se hnutí podařilo naplnit i druhý cíl, a to prolomit koalici sociálních demokratů s komunisty, která dosud kraj vedla. Podle propočtů zatím ANO, lidovci a ODS získali v krajském zastupitelstvu celkem 35 z 65 křesel.

Podle Haška ČSSD hodlá pracovat v novém zastupitelstvu. „Bude to v menším týmu a ukáže se, zda to bude v koalici nebo v opozici, ale nic nechci předjímat,“ dodal Hašek.

Zároveň Hašek poukázal na převahu hnutí ANO nejen na jižní Moravě, ale v celé České republice. „Když se podíváme na volební výsledky, lidé nejspíš uvěřili tomu, že je Andrej Babiš levicová změna. Já si to nemyslím, ale respektuji vůli voličů. My vše ještě vstřebáme a vyhodnotíme. Člověk musí umět vyhrát, ale taky přijmout i to, že není první na bedně. Za náš volební výsledek se nestydím a jsem rád, že lidé volili ČSSD, přestože to bylo méně, než bychom si přáli,“ dodal Hašek.

Před čtyřmi lety vyhrála volby ČSSD před KSČM a KDU-ČSL. Do zastupitelstva se dostala ještě ODS a TOP 09 se Starosty pro Jihomoravský kraj. Koalici uzavřela ČSSD a KDU-ČSL, Hašek byl hejtmanem dvě volební období.