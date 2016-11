Ústecko volit znovu nebude. Soud zamítl všechny stížnosti Severočechů

Pět návrhů odvolaných kandidátů soud sloučil do jednoho řízení, protože byly identické. „Soud shledal, že jednání Hany Jeníčkové coby volební zmocněnkyně hnutí Severočeši.cz bylo provedeno v souladu se zákonem a stanovami této strany,“ řekla mluvčí soudu Marcela Trejbalová.

Soud ve svém rozhodování podle Trejbalové vycházel ze stanov hnutí a také z pravomocného rozsudku, který označil za neplatnou valnou hromadu hnutí z roku 2014. „V tomto rozhodnutí soud navrátil poměry ve volební straně do stavu před konáním rozporované valné hromady. Doktorka Jeníčková tak oprávněně jednala z pozice první místopředsedkyně strany,“ uvedla Trejbalová. Soud se zabývá ještě jednou stížností, kterou podal jiný člověk. I ta se ale týká vyškrtnutí Severočechů z voleb. Rozhodnout by o ní měl v řádu dnů.

Proti usnesení soudu není přípustný řádný opravný prostředek. „Obrátíme se na Ústavní soud,“ řekl k rozhodnutí soudu Schwarz.

Severočeši se v roce 2013 rozdělili na dva tábory, jeden blízký Jeníčkové a bývalému předsedovi Františku Rybovi a druhý zastoupený Schwarzem a podnikatelem Jiřím Zelenkou.

I přes odvolání kandidátky letos Severočeši získali 2,13 procenta hlasů. Výrazně více, přes deset procent, to bylo na Mostecku. Hlasy voličů byly platné, statistici k nim ale nepřihlíželi.

Na rozhodnutí soudu o krajských volbách čeká i Ústecký kraj, aby mohl svolat ustavující zastupitelstvo. „Důležité je, že krajský soud rozhodl. Já věřím, že i poslední stížnost vyřeší velice rychle. A to říkám hlavně z důvodu, abychom mohli naplánovat ustavující zasedání zastupitelstva. Byl bych velice rád, kdyby to vyšlo do 21. listopadu,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). Kraj chce stihnout svolat zastupitelstvo ještě před návštěvou prezidenta Miloše Zemana. Ten má naplánovanou třídenní návštěvu Ústeckého kraje od 23. do 25. listopadu.

Jeníčková chtěla týden před volbami odvolat kandidaturu Aleny Dernerové v senátních volbách na Mostecku. Mostecký magistrát ale na její požadavek nevzal zřetel a Dernerová obhájila senátorský mandát. Stížnostmi na senátní volby na Mostecku se bude příští čtvrtek zabývat Nejvyšší správní soud.

