Na jihu Čech se rýsuje koalice ČSSD, ANO a Jihočechů 2012

V Jihočeském kraji se dnes na vytvoření koalice předběžně dohodla ČSSD s ANO a Jihočechy 2012, musí to ale ještě schválit vedení krajských organizací jednotlivých stran. Zástupci ČSSD, ANO a hnutí Jihočeši 2012 to po dnešním jednání řekli novinářům. Dohromady by vznikající koalice měla 31 zastupitelů z 55. Hejtmanem by měl nadále zůstat Jiří Zimola (ČSSD), jeho statutární náměstkyní se má stát Lucie Kozlová (ANO).